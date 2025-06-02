KICB стал первым в Кыргызстане банком-партнером Emirates NBD в ОАЭ

Расширяя международную партнерскую сеть, KICB открыл корреспондентский счет в дирхамах в Emirates NBD, втором по величине банке в Объединенных Арабских Эмиратах. Это демонстрирует твердое намерение KICB расширять международные связи и развивать платежную инфраструктуру в самых востребованных валютах.

Счет в Emirates NBD предоставляет клиентам KICB прямой доступ к расчетам в дирхамах ОАЭ, ускоряя SWIFT-переводы.

Преимущества SWIFT-переводов через Emirates NBD в дирхамах:

Скорость. Переводы проводятся без банков-посредников.

Переводы проводятся без банков-посредников. Высокая надежность и прозрачность. Emirates NBD является крупным международным банком с филиалами по Европе, Турции и в других странах.

За последние пять лет ОАЭ стали основным торговым партнером Кыргызстана среди государств Персидского залива. В 2024 году более половины товарооборота между странами приходилось на экспорт товаров из КР. Корреспондентский счет KICB в Emirates NBD даст возможность предпринимателям масштабировать свой бизнес и продвигать нашу республику на международной арене.

KICB всегда предлагает своим клиентам доступ к удобным и эффективным финансовым продуктам.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР: № 046.