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Бизнес

KICB стал первым в Кыргызстане банком-партнером Emirates NBD в ОАЭ

Расширяя международную партнерскую сеть, KICB открыл корреспондентский счет в дирхамах в Emirates NBD, втором по величине банке в Объединенных Арабских Эмиратах. Это демонстрирует твердое намерение KICB расширять международные связи и развивать платежную инфраструктуру в самых востребованных валютах.

Счет в Emirates NBD предоставляет клиентам KICB прямой доступ к расчетам в дирхамах ОАЭ, ускоряя SWIFT-переводы.

Преимущества SWIFT-переводов через Emirates NBD в дирхамах:

  • Скорость. Переводы проводятся без банков-посредников.
  • Высокая надежность и прозрачность. Emirates NBD является крупным международным банком с филиалами по Европе, Турции и в других странах.

За последние пять лет ОАЭ стали основным торговым партнером Кыргызстана среди государств Персидского залива. В 2024 году более половины товарооборота между странами приходилось на экспорт товаров из КР. Корреспондентский счет KICB в Emirates NBD даст возможность предпринимателям масштабировать свой бизнес и продвигать нашу республику на международной арене.

KICB всегда предлагает своим клиентам доступ к удобным и эффективным финансовым продуктам.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР: № 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330802/
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