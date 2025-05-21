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Бизнес

Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?

iPhone за 100k или Honor за 35k?

Выбор нового смартфона часто превращается в дилемму: гнаться за брендом или выбрать разумно. Honor X9c предлагает те же ключевые функции, за которые многие переплачивают в iPhone, только по куда более разумной цене.

Вдобавок у него суперпрочный корпус и защищенный от ударов экран. Регулярная поддержка обновлений программного обеспечения, так что этот смартфон прослужит вам долго.

Honor X9c предлагает:

  • AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, как у флагманов, но без флагманской цены;
  • до 20 ГБ оперативной памяти (с технологией расширения) — iPhone и не снилось;
  • мощный аккумулятор на 5 тысяч 100 мАч и быстрая зарядка, чтобы работать и развлекаться весь день;
  • тонкий и прочный корпус с изогнутым экраном выглядит и ощущается премиально;
  • качественная камера на 108 Мп обеспечит фото, которым не нужен фильтр.

Honor X9c — это разумный выбор. За 35 тысяч 890 сомов вы получаете максимум, не жертвуя качеством, дизайном и производительностью. Доступна оплата малыми долями в рассрочку без первого взноса и переплат.

Если не гнаться за логотипом, который, вероятнее всего, будет закрыт чехлом, то мы нашли для вас баланс цены и возможностей — Honor X9c точно стоит внимания. На выбор в O!Store есть и другие, более бюджетные модели с отличными характеристиками: Honor — X6b, X7c, X8c или X5b и таким же кешбэком 1 тысяча 500 сомов на связь О!. Это реальная выгода, которую не даст ни один бренд за 100 тысяч сомов.

Так что вопрос, где покупать, не стоит — конечно, в O!Store.

Акция действует до 30 июня 2025 года. Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О!.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте: obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329904/
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