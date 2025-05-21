17:50
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Бизнес

Ноль на счету не помеха: банки и платежи доступны всегда с MEGA

В мире, где каждый клик на счету, государственный оператор сотовой связи MEGA делает важный шаг навстречу своим абонентам, создавая действительно комфортные условия для жизни в цифровом пространстве. Теперь управлять своими финансами проще простого, даже если на счете закончились средства!

Что это значит для вас?

Представьте себе: вы забыли оплатить тариф, но срочно нужно перевести деньги родным или пополнить счет. Раньше это было бы проблемой. А теперь — просто откройте любимый интернет-банкинг и решайте все вопросы в несколько кликов. И самое главное — интернет при этом не расходуется вовсе! Это действительно бесплатно.

Какие сервисы доступны без списания трафика:

  • MegaPay;
  • «Айыл Банк»;
  • Optima Bank;
  • Demir Bank;
  • KICB;
  • BakAI;
  • «Керемет Банк»;
  • «Элкарт мобайл».

Эта инициатива больше, чем удобство. Это забота, выраженная в цифровой форме. Оператор не просто предоставляет связь, он обеспечивает стабильную и надежную платформу для вашего финансового комфорта.

Даже в самый неожиданный момент вы останетесь с возможностью управлять деньгами легко, быстро и без лишних затрат.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329903/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО
Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
Майские каникулы без границ: выгодный роуминг от MEGA
MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
Популярные новости
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Бизнес
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Ноль на&nbsp;счету не&nbsp;помеха: банки и&nbsp;платежи доступны всегда с&nbsp;MEGA Ноль на счету не помеха: банки и платежи доступны всегда с MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
21 мая, среда
17:48
Владелица кофейни заявила об уничтожении зеленой зоны городскими службами Владелица кофейни заявила об уничтожении зеленой зоны г...
17:30
Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
17:27
Мэрия Бишкека планирует реализовать два проекта совместно с ЕАБР
17:25
Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека расформировали
17:03
У граждан стран ЕАЭС есть особые условия пребывания в России, напомнили в МВД РФ