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Бизнес

«Элдик Банк» за развитие женского футбола

Фото организаторов. «Элдик Банк» — первый банк в стране, поддержавший Федерацию женского футбола

«Элдик Банк» и Ассоциация женского футбола Кыргызской Республики подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на развитие и поддержку женского футбола в стране.

Соглашение предусматривает поддержку проведения серии матчей по женскому футболу в 2025 году и популяризацию данного вида спорта.

— Для нас это не просто партнерство. Это поддержка равных возможностей, роста командного духа и веры в победу. Мы уверены, что спорт и, в частности, женский футбол — это мощный мотиватор здорового образа жизни, способного вдохновить целое поколение, — отметила заместитель председателя правления ОАО «Элдик Банк» Айчурек Жакыпова.

— «Элдик Банк» — первый банк в стране, поддержавший Федерацию женского футбола. Это сотрудничество отражает общность наших взглядов, ценностей и философии. «Элдик Банк» — вдохновляющий пример для всех: поддерживая женский спорт, он поддерживает женщин и их возможности, — подчеркнула вице-президент ОЮЛ «Ассоциация женского футбола Кыргызской Республики» Айдана Оторбаева.

организаторов
Фото организаторов. «Элдик Банк» и Ассоциация женского футбола КР подписали соглашение о сотрудничестве

Отметим, что сотрудничество с Федерацией женского футбола отражает одно из важных направлений стратегии устойчивого развития банка и подчеркивает его приверженность ценностям инклюзивности, равноправия и поддержки социальных инициатив.

Лиц. НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329890/
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&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
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