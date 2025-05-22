ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России

ВТБ объявляет о запуске нового проекта, направленного на привлечение пациентов из стран СНГ и других дружественных государств для лечения в России. «ВТБ Медицина» будет организовывать весь цикл медицинских услуг, обеспечивая полное сопровождение: от поиска врачей и клиник до решения вопросов трансфера и проживания. По оценке банка, потенциальная аудитория этого проекта составит не менее 1 миллиона человек ежегодно.

«ВТБ Медицина» предложит полный спектр услуг, включая выбор клиники, расчет стоимости, запись на прием, перевод документов и страхование, а также сопровождение пациента в клинике.

Первые клиники-партнеры — и частные сети, и государственные учреждения (на платной основе) — подключатся к пилотному проекту уже в июне.

Подать заявку на подбор медицинского учреждения в тестовом режиме можно будет через сайт «ВТБ Медицина» и официальный информационный сайт Russiamedtravel.ru, созданный при поддержке Минздрава России.

«Российские врачи давно признаны мировыми экспертами, и неудивительно, что число иностранцев, планирующих свое лечение у нас, растет. Медицинский туризм — важная отрасль экономики, и мы готовы ее активно поддержать, для чего и создали новую компанию — «ВТБ Медицина». Мы работаем во всех регионах страны, обладаем крупнейшей сетью партнеров в области социальной защиты, а также берем на себя проведение международных расчетов, что в наше время — одно из основных препятствий для иностранных клиентов. Уверен, что наш новый проект станет драйвером медицинского туризма в России», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Мы провели количественные и качественные исследования в странах СНГ, которые показывают большой запрос на оперативную и качественную медицинскую помощь, при этом спрос у респондентов превышает возможности местной медицины по скорости или уровню услуг. При этом 90 процентов респондентов в странах СНГ выразили доверие к российской медицине. Поэтому мы предлагаем гражданам из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Азербайджана и других государств полное сопровождение с момента размещения пациентом заявки до получения результата лечения», — сообщил генеральный директор «ВТБ Медицина» Сергей Нечаев.

Ежегодно более 1 миллиона граждан СНГ получают медицинскую помощь в России. При этом, по оценкам аналитической компании IQVIA, строго медицинских туристов, которые приезжают в страну только для получения медицинских услуг, — порядка 130 тысяч человек, а средний чек (без учета трудовых мигрантов) составляет около $630. По оценкам компании «ВТБ Медицина», к 2030 году рынок медицинского туризма в России из стран СНГ при продвижении медицинских услуг может вырасти в два раза по числу пациентов и более чем в три раза в денежном выражении по ключевым направлениям, таким как нейрохирургия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология, травматология и ортопедия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия.