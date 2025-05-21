Летом особенно важно создавать комфортные условия дома и быть на связи в поездках.

На O!Market вы найдете все необходимое с возможностью оформить рассрочку прямо в супераппе «Мой О!».

Что нужно купить прямо сейчас:

• Кондиционеры — обеспечьте прохладу дома или в офисе, не откладывая покупку на потом.

• Электросамокаты — идеальный транспорт для летних прогулок и поездок по городу. Экономия времени, денег и максимум свободы.

• Водонагреватели — в сезон отключений горячей воды это необходимость.

• Смартфоны — летом, в период отпусков и путешествий, важно оставаться на связи, делиться впечатлениями и делать яркие фото. Обновите устройство и наслаждайтесь каждым моментом.

Выбирайте еще больше техники с рассрочкой на O!Market — это очень удобно, потому что:

• онлайн-оформление в супераппе «Мой О!» — одобрение за несколько минут;

• сумма покупки от 5 тысяч до 200 тысяч сомов — без первоначального взноса;

• оплата частями от 3 до 12 месяцев — без комиссий и переплат;

• бесплатная доставка по Бишкеку — получайте заказы с комфортом.

Оформить покупку быстро и просто:

1. Откройте «Мой О!» и перейдите в O!Market.

2. Выберите товар с рассрочкой, укажите условия и доставку.

3. Подтвердите личность, дождитесь одобрения и подпишите документы онлайн.

4. Подтвердите получение товара.

Покупайте товары на O!Market — с выгодой и без переплат.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play.



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