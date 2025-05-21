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Бизнес

Техника для лета — купите сейчас, платите частями без комиссий на O!Market

Летом особенно важно создавать комфортные условия дома и быть на связи в поездках.

На O!Market вы найдете все необходимое с возможностью оформить рассрочку прямо в супераппе «Мой О!».

Что нужно купить прямо сейчас:

• Кондиционеры — обеспечьте прохладу дома или в офисе, не откладывая покупку на потом.
• Электросамокаты — идеальный транспорт для летних прогулок и поездок по городу. Экономия времени, денег и максимум свободы.
• Водонагреватели — в сезон отключений горячей воды это необходимость.
• Смартфоны — летом, в период отпусков и путешествий, важно оставаться на связи, делиться впечатлениями и делать яркие фото. Обновите устройство и наслаждайтесь каждым моментом.

Выбирайте еще больше техники с рассрочкой на O!Market — это очень удобно, потому что:

• онлайн-оформление в супераппе «Мой О!» — одобрение за несколько минут;
• сумма покупки от 5 тысяч до 200 тысяч сомов — без первоначального взноса;
• оплата частями от 3 до 12 месяцев — без комиссий и переплат;
• бесплатная доставка по Бишкеку — получайте заказы с комфортом.

Оформить покупку быстро и просто:

1. Откройте «Мой О!» и перейдите в O!Market.
2. Выберите товар с рассрочкой, укажите условия и доставку.
3. Подтвердите личность, дождитесь одобрения и подпишите документы онлайн.
4. Подтвердите получение товара.

Покупайте товары на O!Market — с выгодой и без переплат.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play.

Банковский продукт предоставляется ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg, актуальные условия в «Мой О!».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329723/
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