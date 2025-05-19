Газификация «под ключ» стала еще выгоднее

Жителям Бишкека и Чуйской области предлагается льготное финансирование газификации жилья. Кредиты выдаются со ставкой 3 процента годовых — это на 5 процентов дешевле, чем в 2024 году. Программа реализуется «Элдик Банком» и «Айыл Банком» по распоряжению кабинета министров.

Условия максимально просты и выгодны:

ставка: 3 процента годовых;

сумма: до 150 тысяч сомов;

срок: до 24 месяцев;

обеспечение: не требуется.

Цель кредита — газификация «под ключ»: от подведения трубы к участку до установки котла.

Как подать заявку:

через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан», на сайте компании или в ближайшем центре обслуживания;

специалисты обследуют дом и подготовят проект с подробной сметой;

предоставьте в «Элдик Банк» или «Айыл Банк» свой паспорт, документы на жилье, информацию о доходах, сметный расчет и счета на приобретение материалов.

Рекомендуется подавать заявку как можно раньше, не дожидаясь осени и зимы. Это поможет избежать очередей и встретить холода в тепле и комфорте.