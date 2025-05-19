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Бизнес

Газификация «под ключ» стала еще выгоднее

Жителям Бишкека и Чуйской области предлагается льготное финансирование газификации жилья. Кредиты выдаются со ставкой 3 процента годовых — это на 5 процентов дешевле, чем в 2024 году. Программа реализуется «Элдик Банком» и «Айыл Банком» по распоряжению кабинета министров.

Условия максимально просты и выгодны:

  • ставка: 3 процента годовых;
  • сумма: до 150 тысяч сомов;
  • срок: до 24 месяцев;
  • обеспечение: не требуется.

Цель кредита — газификация «под ключ»: от подведения трубы к участку до установки котла.

Как подать заявку:

  • через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан», на сайте компании или в ближайшем центре обслуживания;
  • специалисты обследуют дом и подготовят проект с подробной сметой;
  • предоставьте в «Элдик Банк» или «Айыл Банк» свой паспорт, документы на жилье, информацию о доходах, сметный расчет и счета на приобретение материалов.

Рекомендуется подавать заявку как можно раньше, не дожидаясь осени и зимы. Это поможет избежать очередей и встретить холода в тепле и комфорте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329596/
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