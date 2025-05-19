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Бизнес

Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» запускает специальную кредитную программу для фермеров, племенных хозяйств и всех, кто работает с ценным поголовьем КРС.

Кому подходит программа:

— племенным заводам и фермам, включенным в перечень КМ КР;

— фермерам, ИП и импортерам племенного скота;

— техникам-осеменаторам.

Цель:

Поддержка племенного животноводства, улучшение пород и повышение продуктивности.

Условия кредита:

▪️ сумма: до 5 миллионов сомов;
▪️ ставка: всего 3 процента годовых (ЭПС — 3,04 процента);
▪️ срок: до 60 месяцев;
▪️ льготный период — шесть месяцев;
▪️ до 500 тысяч сомов — без залога;
▪️ возможна гарантия от ОАО «Гарантийный фонд» при нехватке залога.

Поддерживаются такие породы, как алатауская, герефордская, голштинская, симментальская, айширская, бурая швицкая и галловейская.

Хотите укрепить хозяйство и вывести скотоводство на новый уровень?

Обращайтесь в «Элдик Банк»!

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eldik.kg

Лицензия НБ КР № 033. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329537/
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