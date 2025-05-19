Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане

Национальная платежная система «Элкарт» (ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр») делает цифровые расчеты в Кыргызстане простыми, быстрыми и удобными для каждого. Страна уверенно движется от наличных и пластиковых карт к более современным и технологичным способам оплаты — стикерам, кольцам и браслетам с поддержкой NFC (Near Field Communication).

С помощью платежных инструментов «Элкарт» можно расплачиваться в считанные секунды — достаточно просто поднести стикер, браслет, кольцо к терминалу. В большинстве случаев вводить PIN-код не потребуется. Это особенно ценно в условиях насыщенного городского ритма, когда важна каждая секунда.

Преимущества платежных инструментов «Элкарт»:

скорость — мгновенная оплата без очередей и ожидания;

безопасность — защищенность данных современным шифрованием и минимальный риск мошенничества;

универсальность — широкий выбор устройств: от стикера и кольца до браслета.

Еще нет стикера, кольца или браслета ? Пришло время оценит ь удобство платежных устройств от «Элкарт» !

Платежные инструменты от «Элкарт» принимаются во всех торговых точках — от маленьких магазинов до крупных супермаркетов, а также в общественном транспорте и других точках обслуживания. Не нужно передавать карту третьему лицу и ждать сдачу — все быстро, бесконтактно и безопасно.

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.