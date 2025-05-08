13:10
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Бизнес

MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники государственного оператора сотовой связи MEGA навестили и поздравили ветеранов, узников концлагерей и блокадников Ленинграда.

Компания вручила ветеранам денежные подарки в рамках благотворительной инициативы, а также подарила бесплатную связь. Представители MEGA лично посетили участников войны в Бишкеке и регионах страны, выразив глубокую благодарность за их подвиг и неоценимый вклад в мирное будущее.

«Мы считаем своим долгом чтить память наших героев. Ветераны — живые свидетели истории, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. Мы рады внести свою лепту в сохранение традиций уважения и благодарности», — отметили сотрудники компании.

В год, когда весь Кыргызстан готовится отметить славную дату — 80-летие Победы, такие акции приобретают особую значимость, напоминая каждому о важности единства, памяти и уважения к старшему поколению.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/328434/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
Майские каникулы без границ: выгодный роуминг от MEGA
MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
MEGA и Минстрой КР объединяют усилия для цифровизации госуслуг
Бесплатные гигабайты интернета от MEGA всем абонентам в честь дня рождения
Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения
MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Популярные новости
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
Бизнес
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
8 мая, четверг
12:55
Штормовое предупреждение: МЧС прогнозирует в предгорных районах сход селей Штормовое предупреждение: МЧС прогнозирует в предгорных...
12:39
Женщину не успели отвезти к врачам — сотрудники милиции приняли роды в машине
12:19
Участие России в мундиале Трамп считает хорошим стимулом для окончания войны
12:05
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
11:54
Милиция Чуйской области проводит профилактику с рабочими из Индии и Пакистана