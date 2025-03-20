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Бизнес

Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay

Теперь оформить сделку с недвижимостью в Кыргызстане стало проще и удобнее! Государственная налоговая служба отменила обязательную справку об отсутствии задолженности по налогам при сделках с недвижимостью. Это не только сокращает бюрократические процедуры, но и делает их более прозрачными.

Благодаря интеграции цифровых продуктов ГУ «Салык Сервис» и ГУ «Кадастр» информация о наличии или отсутствии налоговой задолженности автоматически доступна в регистрационном органе. Если долг есть, продавец сразу получает сведения о его сумме и может на месте погасить задолженность онлайн. После этого сделку можно оформить без задержек.

Еще один важный шаг к удобству — возможность проверки налоговой задолженности и ее моментальной оплаты через мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA.

Достаточно перед визитом в «Кадастр» зайти в приложение и выполнить несколько простых шагов:
1. Открыть раздел «Сервисы», затем «Сервисы Налоговой службы».
2. Выбрать «Оплата налога на имущество» и далее «Налоговая задолженность».
3. ИНН заполнится автоматически, остается только выбрать «Район» и нажать «Продолжить».
4. Если задолженность есть, приложение покажет сумму, и ее можно оплатить сразу же.

Цифровые решения упрощают задачи и экономят время. Теперь сделки с недвижимостью проходят быстрее, а пользователи MegaPay могут все проверить и оплатить в несколько кликов не выходя из дома!

MegaPay — ваш надежный партнер в получении госуслуг 24/7!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/323403/
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