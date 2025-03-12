Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» предлагает выгодные условия лизинга, позволяя фермерам и агропредприятиям своевременно подготовиться к сезону и повысить эффективность сельхозпроизводства.
Банк финансирует субъекты предпринимательства, юридические лица и индивидуальных предпринимателей для приобретения сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, а также промышленного и производственного оборудования.
Благодаря программе лизинга клиенты могут оформить в финансовую аренду с последующим выкупом необходимое имущество.
Преимущества лизинга от «Элдик Банка»:
• все виды сельскохозяйственной техники и навесного/прицепного оборудования;
• специализированные техника и транспортные средства;
• производственное и технологическое оборудование;
• возможность финансирования в национальной и иностранной валюте.
Валюта финансирования:
• сом, доллар США.
Сумма лизинга:
• от 50 тысяч сомов (эквивалент в иностранной валюте).
Срок лизинга:
• до шести лет.
Процентная ставка (сом):
• при собственном вкладе от 30 процентов и выше — 17 процентов (ЭПС — 18,36 процента);
• при собственном вкладе от 20 до 29,9 процента — 18 процентов (ЭПС — 19,55 процента);
• при собственном вкладе от 10 до 19,9 процента — 19 процентов (ЭПС — 20,73 процента).
Процентная ставка (доллар США):
• при собственном вкладе от 30 процентов и выше — 9 процентов (ЭПС — 9,63 процента);
• при собственном вкладе от 20 до 29,9 процента — 10 процентов (ЭПС — 10,47 процента);
• при собственном вкладе от 10 до 19,9 процента — 11 процентов (ЭПС — 11,57 процента).
Лизинг от «Элдик Банка» предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту и позволяет сократить единовременные затраты на покупку техники и равномерно распределить финансовую нагрузку в течение нескольких лет.
Для получения консультации обращайтесь в контакт-центр банка по номеру 9111 или пишите на WhatsApp (0706) 911 111.
Лиц. НБ КР № 033, 033/1.