Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» предлагает выгодные условия лизинга, позволяя фермерам и агропредприятиям своевременно подготовиться к сезону и повысить эффективность сельхозпроизводства.

Банк финансирует субъекты предпринимательства, юридические лица и индивидуальных предпринимателей для приобретения сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, а также промышленного и производственного оборудования.

Благодаря программе лизинга клиенты могут оформить в финансовую аренду с последующим выкупом необходимое имущество.

Преимущества лизинга от «Элдик Банка»:

• все виды сельскохозяйственной техники и навесного/прицепного оборудования;

• специализированные техника и транспортные средства;

• производственное и технологическое оборудование;

• возможность финансирования в национальной и иностранной валюте.

Валюта финансирования:

• сом, доллар США.

Сумма лизинга:

• от 50 тысяч сомов (эквивалент в иностранной валюте).

Срок лизинга:

• до шести лет.

Процентная ставка (сом):

• при собственном вкладе от 30 процентов и выше — 17 процентов (ЭПС — 18,36 процента);

• при собственном вкладе от 20 до 29,9 процента — 18 процентов (ЭПС — 19,55 процента);

• при собственном вкладе от 10 до 19,9 процента — 19 процентов (ЭПС — 20,73 процента).

Процентная ставка (доллар США):

• при собственном вкладе от 30 процентов и выше — 9 процентов (ЭПС — 9,63 процента);

• при собственном вкладе от 20 до 29,9 процента — 10 процентов (ЭПС — 10,47 процента);

• при собственном вкладе от 10 до 19,9 процента — 11 процентов (ЭПС — 11,57 процента).

Лизинг от «Элдик Банка» предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту и позволяет сократить единовременные затраты на покупку техники и равномерно распределить финансовую нагрузку в течение нескольких лет.

Для получения консультации обращайтесь в контакт-центр банка по номеру 9111 или пишите на WhatsApp (0706) 911 111.

Лиц. НБ КР № 033, 033/1.