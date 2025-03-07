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Бизнес

MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности

В преддверии Международного женского дня государственный оператор сотовой связи MEGA организовал праздничную акцию в рамках своей программы корпоративной социальной ответственности. Компания выразила признательность женщинам, которые ежедневно трудятся на благо общества, работая врачами, учителями, сотрудницами ГАИ, МЧС, а также в организациях «Зеленстрой» и «Тазалык».

Сотрудники MEGA вручили женщинам цветы и памятные подарки, создавая праздничную атмосферу и подчеркивая значимость их труда.

«Мы считаем важным поддерживать и выражать благодарность женщинам, которые ежедневно вносят вклад в развитие общества. Их самоотверженный труд заслуживает самого искреннего уважения», — отметил представитель компании MEGA.

Женщины, получившие поздравления, выразили благодарность за внимание и заботу. Многие из них отметили, что такие жесты делают праздник еще более приятным и запоминающимся.

Праздничная инициатива стала частью более широкой программы социальной ответственности компании, направленной на поддержку различных категорий населения.

Дорогие женщины Кыргызстана, MEGA поздравляет вас с наступающим 8 Марта! Мы желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Дарите улыбки, получайте приятные эмоции и будьте всегда счастливы!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/322073/
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