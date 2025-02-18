В O!Store есть гибкая рассрочка через O!Bank от 3 до 12 месяцев

Теперь в O!Store вы можете приобрести желаемые устройства в рассрочку через O!Bank на 3, 6, 9 или 12 месяцев. Это позволяет выбрать наиболее удобный график платежей по вашим финансовым возможностям.

Плюсы гибкой рассрочки

Возможность жить здесь и сейчас. «Нет!» синдрому отложенной жизни. Рассрочка делает современные технологии доступными и дарит возможность обновить свой смартфон уже сегодня, не дожидаясь лучших времен.

Управление бюджетом. Рассрочка позволяет разделить одну большую сумму на несколько маленьких платежей, которые можно выплачивать постепенно.

Быстрота и простота. Вы оформляете покупку за несколько минут при наличии паспорта и сразу пользуетесь товаром.

Вам потребуется минимальный пакет документов

Если у клиента имеются отчисления в социальный фонд КР — достаточно предоставить только паспорт.

Справка о заработной плате. Если ее нет, оформить рассрочку можно, имея выписку из банка по расчетному счету за последние 3 или 12 месяцев при наличии активности 3 месяца из 12.

Рассрочка действует на товары от 3 до 200 тысяч сомов.

Первоначальный взнос производится по желанию покупателя, но можно и без него.

Покупатель имеет возможность досрочной выплаты без дополнительных штрафов.

Более подробно о дополнительных возможностях можно узнать по телефону 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.

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