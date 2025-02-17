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Бизнес

Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений

Государственный оператор сотовой связи MEGA представляет новую услугу, которая подарит своим абонентам полную свободу общения. С услугой «Безлимит на Instagram, WhatsApp, Telegram» вы можете забыть о лимитах трафика и наслаждаться безграничным доступом к любимым социальным сетям и мессенджерам.

Абонентская плата:

  • на 7 дней — 40 сомов (подключается только на семидневные тарифы);

  • на 28/30 дней — 100 сомов (подключается только на 28/30-дневные тарифы).

Для подключения опции наберите команду:

  • на 7 дней — *8181*1#;

  • на 28/30 дней — *8181*2#.

Общайся с друзьями и близкими, не заботясь о гигабайтах. Будь всегда в курсе событий, делись моментами и оставайся на связи без ограничений!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320139/
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