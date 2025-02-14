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Бизнес

В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!

В O!Store всегда заботятся о своих клиентах, предлагая выгодные акции и приятные сюрпризы. И сейчас у вас есть отличный шанс не только обновить смартфон, но и получить гарантированный подарок!

С 14 февраля по 10 марта при покупке смартфонов Realme или Vivo вы можете выбрать подарок на свой вкус: портативную колонку, караоке-систему или беспроводные наушники. Это не просто выгодное предложение, а возможность порадовать себя и близких к предстоящим праздникам — 23 февраля и 8 Марта.

Realme — это стильные и технологичные смартфоны с мощными процессорами и быстрой зарядкой, а Vivo славится передовыми камерами и элегантным дизайном. Эти бренды завоевали популярность по всему миру благодаря сочетанию передовых технологий и доступной цены.

Подарки ждут вас в O!Store, но время акции ограничено. Успейте забрать свой подарок!

Все смартфоны в O!Store можно приобрести в рассрочку или в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплат. Остались вопросы? Звоните по номеру 0705007000 или пишите консультантам на сайте ostore.kg.

Акция «Гарантированный подарок при покупке Realme и Vivo» действует с 14.02.2025 по 10.03.2025 включительно во всех магазинах O!Store. Количество товара и подарков ограничено. Подарки выдаются на месте. Они могут отличаться от изображений на картинке. Смартфоны сертифицированы. Подробную информацию об акции можно уточнить по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319985/
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