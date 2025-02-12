Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!

Отличная новость для всех любителей футбола! Захватывающие матчи молодежного Кубка Азии U 20 в прямом эфире национального телеканала «НТРК Спорт» в приложении MegaTV!

Кубок Азии U 20 пройдет с 12 февраля по 1 марта в китайском Шэньчжэне. В футбольных баталиях сойдутся 16 команд, разделенных на четыре группы. Сборная КР, находящаяся в группе А, встретится с командами Австралии, Китая и Катара. Для нашей молодежной сборной это станет третьим участием в финальной стадии чемпионата Азии. Четыре команды, вышедшие в полуфинал турнира, получат право участвовать в молодежном чемпионате мира 2025 года, который пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили.

Благодаря приложению MegaTV (App Store и Google Play) болельщики могут следить за ходом игры, не покидая своего дома или даже находясь в дороге. Приложение предлагает качественную трансляцию с удобным интерфейсом и множеством полезных функций. Матч можно смотреть на любом устройстве, будь то смартфон, планшет, Smart TV или компьютер, через веб-интерфейс megatv.kg.

Поддержи нашу молодежную сборную и следи за их борьбой за выход на чемпионат мира!

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