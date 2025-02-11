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Бизнес

Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета

Сегодня мы выбираем Wi-Fi-роутер для дома и выясняем, как получить максимальную скорость за свои деньги. Прежде всего важно обратить внимание на три ключевых фактора:

  1. Скорость. Устройство должно поддерживать высокую пропускную способность, чтобы интернет не «тормозил» даже при максимальной нагрузке. Если у вас скоростной тариф до 300-500 Мбит/с, какой предоставляет Saima Telecom, старые модели могут не раскрыть весь потенциал вашего интернета.
  2. Зона покрытия. Если у вас большая квартира или дом, вам подойдут двухдиапазонные гигабитные Wi-Fi-роутеры. Поддержка диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет одновременно использовать две сети, что обеспечит более высокую скорость на коротких расстояниях и улучшит зону покрытия для устройств, находящихся на большем удалении.
  3. Современные технологии. Поддержка гигабитных скоростей и возможность работы с несколькими устройствами одновременно. Если дома много гаджетов (смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ, камеры), важно, чтобы роутер справлялся с высокой нагрузкой. Обратите внимание на:
  • поддержку MU-MIMO (одновременная работа с несколькими устройствами);
  • количество LAN-портов для проводного подключения (если нужно подключать ПК, приставку, ТВ);
  • наличие USB-порта для внешних накопителей или модемов.

Все эти характеристики есть в новых гигабитных роутерах от Saima Telecom, которые обеспечивают скорость до 500 Мбит/с.

Гигабитный роутер Saima — это мощный роутер премиум-класса с поддержкой Wi-Fi 5. У него есть поддержка функции приоритезации сетевого трафика, что обеспечивает более стабильную работу сети. Этот роутер поддерживает два диапазона (2,4 ГГц и 5 ГГц), которые можно настроить одновременно и раздать разные доступы.

И самое приятное — гигабитные роутеры от Saima предоставляются бесплатно при подключении к тарифам «Премиум 500 + O!TV» и «Премиум 500 +».

Оставьте заявку на подключение прямо сейчас:

  • на сайте компании saimatelecom.kg;
  • позвоните или напишите в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000;
  • в приложении «Мой О!» в разделе Saima Telecom;
  • в головном офисе по адресу: город Бишкек, улица Льва Толстого, 1/3;
  • в сети магазинов O!Store.

***

Тарифы «Премиум 500 + O!TV» и «Премиум 500 +» доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi-роутер предоставляются в ответственное хранение. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 Мбит/с, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный сall-сenter. Предложение не распространяется на жителей жилмассивов «Ала-Тоо 3» и «Ак-Ордо». Изображение носит иллюстративный характер. Фактическое оборудование может отличаться от представленного.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 10.02.2025.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319600/
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