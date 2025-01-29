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Бизнес

Преимущества получения заработной платы в «Элдик Банке»

Специально для вас и ваших сотрудников разработан зарплатно-карточный проект с индивидуальными условиями и самыми выгодными предложениями.

Преимущества очевидны:

  • сниженные ставки страховых взносов, получение заработной платы в безналичной форме;
  • надежный банк с большой историей;
  • различные виды карт (национальная платежная карта «Элкарт», международные платежные карты Visa и Mastercard);
  • овердрафты (беззалоговый кредит) до пяти окладов с льготным периодом 30 дней;
  • прочие потребительские кредиты на льготных условиях;
  • подключение к системе «ЭлТөлөм» для автоматизации и контроля выплаты заработной платы сотрудникам;
  • широчайшая банкоматно-терминальная сеть;
  • льготные тарифы по обслуживанию карт;
  • скидки по картам в торговых точках;
  • постоянные акции для клиентов;
  • возможность контроля за своими денежными средствами и проведения операций через мобильный банкинг Eldik;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту.

На этом список плюсов не заканчивается! Мы всегда рады проконсультировать вас и презентовать наши зарплатно-карточные проекты.

«Элдик Банк» — для народа!

0312 / 0552 / 0706 / 0775 911 111.

www.eldik.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318278/
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