Преимущества получения заработной платы в «Элдик Банке»

Специально для вас и ваших сотрудников разработан зарплатно-карточный проект с индивидуальными условиями и самыми выгодными предложениями.
Преимущества очевидны:
- сниженные ставки страховых взносов, получение заработной платы в безналичной форме;
- надежный банк с большой историей;
- различные виды карт (национальная платежная карта «Элкарт», международные платежные карты Visa и Mastercard);
- овердрафты (беззалоговый кредит) до пяти окладов с льготным периодом 30 дней;
- прочие потребительские кредиты на льготных условиях;
- подключение к системе «ЭлТөлөм» для автоматизации и контроля выплаты заработной платы сотрудникам;
- широчайшая банкоматно-терминальная сеть;
- льготные тарифы по обслуживанию карт;
- скидки по картам в торговых точках;
- постоянные акции для клиентов;
- возможность контроля за своими денежными средствами и проведения операций через мобильный банкинг Eldik;
- индивидуальный подход к каждому клиенту.
На этом список плюсов не заканчивается! Мы всегда рады проконсультировать вас и презентовать наши зарплатно-карточные проекты.
«Элдик Банк» — для народа!
0312 / 0552 / 0706 / 0775 911 111.