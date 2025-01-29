Преимущества получения заработной платы в «Элдик Банке»

Специально для вас и ваших сотрудников разработан зарплатно-карточный проект с индивидуальными условиями и самыми выгодными предложениями.

Преимущества очевидны:

сниженные ставки страховых взносов, получение заработной платы в безналичной форме;

надежный банк с большой историей;

различные виды карт (национальная платежная карта «Элкарт», международные платежные карты Visa и Mastercard);

овердрафты (беззалоговый кредит) до пяти окладов с льготным периодом 30 дней;

прочие потребительские кредиты на льготных условиях;

подключение к системе «ЭлТөлөм» для автоматизации и контроля выплаты заработной платы сотрудникам;

широчайшая банкоматно-терминальная сеть;

льготные тарифы по обслуживанию карт;

скидки по картам в торговых точках;

постоянные акции для клиентов;

возможность контроля за своими денежными средствами и проведения операций через мобильный банкинг Eldik;

индивидуальный подход к каждому клиенту.

На этом список плюсов не заканчивается! Мы всегда рады проконсультировать вас и презентовать наши зарплатно-карточные проекты.

«Элдик Банк» — для народа!

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