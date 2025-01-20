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Бизнес

22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max

Мобильный оператор О! продлевает праздничное настроение и дарит возможность получить невероятный подарок к Новому году — новенький iPhone 16 Pro Max!

Недавно на официальный аккаунт @o_mobile_operator в Instagram подписался 400-тысячный подписчик! Этот конкурс — благодарность читателям О! за внимание, комментарии и поддержку. Активная обратная связь помогает О! становиться лучше, совершенствовать сервис. О! в социальных сетях старается быть для вас не только полезным, но и интересным.

Присоединяйтесь, чтобы участвовать в интересных конкурсах с крутыми призами, смеяться над веселыми и яркими роликами популярных блогеров и оставаться в курсе всех новинок, скидок и акций.

Условия конкурса просты:

  • подпишитесь на страницу @o_mobile_operator;
  • отметьте в комментарии под конкурсным постом троих друзей;
  • сделайте скриншот из приложения «Мой О!» с количеством лотерейных билетов (минимум один билет) и разместите в ленте вашего профиля.

Счастливчик будет определен 22 января 2025 года с помощью рандомайзера.

Важно:

  • участвовать могут только жители Кыргызстана, достигшие 18 лет;
  • ваш аккаунт должен быть активным и открытым;
  • коммерческие аккаунты, аккаунты звезд и победители предыдущих крупных конкурсов и сотрудников группы компаний О! не допускаются;
  • приз вручается только в Бишкеке и не обменивается на деньги.

Пусть Новый год начнется с радости и исполнения желаний!

Скорее участвуйте! Возможно, именно вы станете тем самым победителем.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/317297/
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