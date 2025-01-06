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Бизнес

Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей

Герои фильма отправляются на Марс, чтобы спасти Землю от неминуемой катастрофы.

Кыргызстан представляет новую фантастическую комедию «Марска учкан кыргыздар» — захватывающую историю о спасении планеты с неповторимым национальным колоритом.

Сюжет картины разворачивается вокруг группы кыргызских космонавтов, которые уже находятся на Марсе, когда на Землю надвигается гигантский метеорит. Все надежды человечества возлагаются на этих смелых героев, ведь только они способны спасти мир. Фильм полон абсурда, юмора и трогательных моментов, подчеркивающих уникальный дух кыргызского народа.

Создатели картины обещают зрителям яркие спецэффекты, динамичный сюжет и много смеха. Режиссер и продюсеры проекта уверены, что фильм не оставит равнодушным ни одного зрителя и вызовет интерес не только в Кыргызстане, но и за его пределами.

Продюсер киноленты — Erbal Production, а партнером является государственный оператор сотовой связи MEGA.

Фильм выйдет в широкий прокат 9 января 2025 года и будет доступен во всех кинотеатрах страны.

«Эта картина — наша попытка показать миру, что даже маленькая страна способна совершить великие дела. Это история о смелости, единстве и силе духа кыргызского народа», — отметили создатели.

Не пропустите премьеру фильма «Марска учкан кыргыздар» — космическое приключение, которое заставит смеяться, задуматься и гордиться!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/316055/
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