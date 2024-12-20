Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо

В эту субботу, 21 декабря, на главной площади столицы — Ала-Тоо состоится праздничный концерт, организованный государственным оператором сотовой связи MEGA. Мероприятие приурочено к встрече наступающего Нового года и обещает стать ярким событием для всех бишкекчан и гостей города.

На сцене выступят популярные отечественные звезды, которые исполнят любимые хиты и подарят зрителям яркое настроение.

Организаторы подготовили не только музыкальную программу, но и множество интересных конкурсов с отличными призами для участников праздника.

Концерт обещает стать одним из главных событий декабря в Бишкеке, объединяя горожан и создавая атмосферу праздника и волшебства.

MEGA приглашает всех желающих присоединиться к торжеству, разделить радость наступающего Нового года.

Начало мероприятия запланировано на 20.00, вход свободный.

Не упустите возможность зарядиться праздничным настроением вместе с MEGA!