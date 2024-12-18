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Бизнес

MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров

13 декабря состоялась церемония MKassa Mastercard Awards, организованная ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан» | MBANK. Мероприятие стало важным событием года, на котором были отмечены партнеры, достигшие выдающихся результатов в разных сферах бизнеса.

Победители 2024 года

Во время церемонии были отмечены компании, которые стали лидерами в своих сферах и внесли значительный вклад в развитие совместных проектов с MBANK и MKassa. Награды получили компании, добившиеся высоких показателей по обороту и качеству обслуживания в ключевых категориях, включая фармацевтику, ритейл, HoReCa и IT-решения для приема платежей.

«Mastercard работает в Кыргызстане относительно недавно. В этом году мы начали сотрудничество с MBANK и MKassa в сфере эквайринга. Мы уверены, что это партнерство принесет значительные плоды для представителей Кыргызстана. Оно открывает не только широкие возможности для приема платежных карт Mastercard, но и перспективы для развития IT-решений, которыми славится наша компания», — отметил Антон Савельев, аккаунт-директор Mastercard.

Признание MBANK и Mastercard

На церемонии MBANK был удостоен престижной награды «Эквайер года» от Mastercard. Этот титул подчеркивает достижения банка в развитии цифровых платежей, эквайринга и поддержке партнеров.

Mastercard отметил высокие стандарты работы MBANK, особенно в интеграции современных технологий и создании удобных решений для бизнеса. Благодаря слаженному сотрудничеству, партнеры банка получают не только качественный сервис, но и реальные инструменты для роста и увеличения оборота.

Награда «Эквайер года» — это подтверждение лидерских позиций MBANK в сфере инновационных платежей и его важной роли в развитии экосистемы безналичных расчетов.

«Этот вечер — признание заслуг каждого, кто делает наш рынок лучше. Мы ценим партнеров за активное участие в развитии сервисов и вклад в общий успех. Вместе мы достигаем большего», — отметили в MBANK.

Церемония MKassa Mastercard Awards 2024 стала ярким подтверждением успешного партнерства бизнеса, технологий и инноваций. Награды нашли своих обладателей, подчеркнув вклад каждого в развитие рынка и совершенствование клиентского опыта. Этот вечер вдохновил на новые достижения и укрепил уверенность в перспективности совместной работы.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314642/
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