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Бизнес

СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц

В новый год с Saima Telecom!

Новый год — время подарков от Saima Telecom, подключайте домашний интернет «Премиум 500+ О!TV» по невероятно выгодной цене — всего за 750 сомов в месяц вместо 1 тысячи 180 сомов!

Наслаждайтесь всеми преимуществами современных технологий, любимыми фильмами и сериалами в новогодние праздники:

· скорость интернета по зоне МИР и KG до 500 мегабит в секунду;
· доступ к 5 онлайн-кинотеатрам: ETNOMEDIA, START, WINK, PREMIER и «О!Кино»;
· интерактивное ТВ нового поколения с более чем 220 каналами;
· управление прямым эфиром;
· отложенный просмотр и возможность перемотки рекламы;
· выбор записанных программ;
· выход в YouTube с ТВ.

Гигабитный Wi-Fi-роутер и технологичная ТВ-приставка предоставляются БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.

Успейте оставить заявку до 31 декабря 2024 года и получите доступ к быстрому интернету и качественному ТВ с Saima Telecom по лучшей цене.

Акция действует первые шесть месяцев после подключения.

Оставить заявку на подключение можно:

· на сайте Saima Telecom перейдя по ссылке: https://premium.saimatelecom.kg/ru;

· позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0 708 909 000;

· в приложении «Мой О!» в разделе Saima Telecom;

· в головном офисе, по адресу: улица Льва Толстого, 1/3;

· в сети магазинов O!Store .

Акция действует шесть месяцев и доступна только для новых абонентов физических лиц. ТВ-приставка и Wi-Fi-роутер предоставляются в ответственное хранение. Подробнее на saimatelecom.kg. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24 ноября 2003 года. Акция актуальна с 16 декабря 2024 года по 31 декабря 2024-го.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314369/
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