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Бизнес

«Элдик Банк», «Кыргыз почтасы» и Postmost GmbH создают совместный маркетплейс

ОАО «Элдик Банк», ОАО «Кыргыз почтасы» и немецкая компания Postmost GmbH подписали соглашение о создании маркетплейса.

14 декабря в Берлине состоялась церемония подписания соглашения о создании маркетплейса с участием председателя правления ОАО «Элдик Банк» Уланбека Ногаева, генерального директора ОАО «Кыргыз почтасы» Марата Черикчиева и генерального директора немецкой компании Postmost GmbH Виталия Венкловаса.

Совместный маркетплейс станет важным шагом в развитии электронной коммерции в Кыргызстане и позволит открыть новые рыночные возможности для бизнеса, облегчить доступ к товарам и услугам как внутри страны, так и за ее пределами, а также интегрировать кыргызстанские компании в международные торговые сети.

Данный проект — это значимый этап в цифровой трансформации КР, который объединит ресурсы и опыт локальных и международных партнеров.

— Мы рады объединить усилия с нашими партнерами — компанией Postmost GmbH и ОАО «Кыргыз почтасы», чтобы внести вклад в развитие электронной коммерции в Кыргызстане. Маркетплейс станет не только платформой для торговли, но и инструментом в целях создания новых возможностей для предпринимателей, стимулируя экономическое развитие региона, — отметил председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Стоит добавить, что компания Postmost GmbH привнесет в проект свой опыт и инновационные технологии, гарантируя высокий уровень обслуживания и современные решения для электронной коммерции.

Платформа маркетплейса будет запущена в первом квартале 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314300/
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