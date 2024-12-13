Международная компания Visa, лидер мирового рейтинга цифровых платежных систем и инноваций, подвела итоги года. Особое признание получила гордость финансового сектора республики — ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK, став абсолютным лидером премии VISA AWARDS 2024, одержав победу сразу в пяти номинациях. Уже который год банк опережает всех по количеству побед на рынке республики.

MBANK подтверждает первенство в цифровом банкинге. Этот триумф стал подтверждением высочайших стандартов качества, которые MBANK предлагает своим клиентам.

Победы MBANK на VISA AWARDS 2024:

Best Issuer — «Лучший эмитент» — лидер по выпуску карт Visa и объему платежей по картам среди банков страны;

Junior Card Launch — «Лучший запуск банкинга для детей»;

Best Visa Direct Originator — «Лидер по технологии Visa to Visa» — за запуск технологии Visa Direct в приложении MBANK и лидерство в переводах с карты на карту Visa;

Domestic Best Approval Rate — «Лучший показатель успешных авторизаций внутри страны» — означает, что оплата по картам Visa MBANK проходит безотказно и гладко;

Leader in Token— «Лидер по количеству активных токенов», в том числе Google Pay. Банк обеспечивает большое число клиентов, активно использующих безопасную технологию токенизации для платежей.





Гордость страны и признание на международной арене

Каждая награда подтверждает лидерские позиции MBANK как новатора в банковской индустрии. Это успех, основанный на доверии клиентов, которые ежедневно выбирают MBANK за комфорт, надежность и современные технологии.

«Эти награды — это признание труда всей нашей команды и веры клиентов в MBANK. Мы благодарим каждого, кто доверяет нам. Это вдохновляет нас на дальнейшие развитие и совершенствование, чтобы предлагать только лучшее нашим клиентам и партнерам», — отметили в MBANK.

Награды от Visa — это подтверждение доверия, качества и признания на международном уровне. MBANK с гордостью представляет Кыргызстан, подчеркивая его роль в мире современных финансовых технологий.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.