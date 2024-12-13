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Бизнес

O!Bank стал обладателем престижной награды от Visa

O!Bank удостоен почетной награды от международной платежной системы Visa и признан лидером по объему платежей в POS-терминалах с использованием карт Visa.

Visa наградила лучших представителей банковской индустрии Кыргызстана, способствующих развитию финансовых технологий и повышению доступности безналичных платежей. O!Bank лидирует не только по объемам, но и отличается выгодными условиями подключения POS-терминалов с ККМ в стране.

В рамках новой акции банк обнуляет комиссию за все транзакции по картам и QR в первые три месяца, что делает его услуги особенно привлекательными для бизнеса.

Преимущества POS-терминалов с ККМ от O!Bank:

• прием платежей по картам и по QR — 0 процентов;
• быстрая и бесплатная установка;
• бесплатное обслуживание и предоставление чековой ленты;
• печать фискальных чеков;
• отсутствие расходов за физический кассовый аппарат ККМ;
• интеграция с банковским счетом любого банка;
• круглосуточная онлайн-поддержка.

Закажите Smart POS-терминал с ККМ прямо сейчас:

  • в любом O!Store;
  • по номеру 0705000303;
  • в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Подробнее на сайте.

Акция действует на оборот до 500 тысяч сомов в месяц для индивидуальных предпринимателей, подключившихся с 09.12.2024 по 09.03.2025. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314147/
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