А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома

Многие уверены, что умный дом — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Но сегодня это уже не так. Существует множество простых и доступных гаджетов, необходимо лишь внимательно изучить ассортимент различных устройств для дома и выбрать подходящие. Разбираемся, какие категории умных помощников существуют и как с их помощью сделать свою жизнь комфортнее.
Современные гаджеты для дома условно можно разделить на пять больших категорий, охватывающих все аспекты жизни.
Товары для безопасности
Сюда входят всевозможные датчики, которые отслеживают обстановку, фиксируют проблемы и привлекают внимание владельца в случае нештатной ситуации. Так, умные камеры сообщают о замеченном движении, а замки открываются с помощью смартфона или голосовых команд. Приобретая устройства из этой категории, вы всегда сможете быть в курсе ситуации в вашем доме и не бояться пропустить внезапную угрозу.
Гаджеты для создания комфортного климата
Различные приборы способны отслеживать уровень освещенности, температуры и влажности и даже регулировать его в случае необходимости. С их помощью можно создать дома идеальные условия для хорошего самочувствия.
Умная бытовая техника
Всевозможные чайники, микроволновки, пылесосы и другие помощники, являющиеся частью нашей повседневной жизни. Сегодня ими можно управлять дистанционно, задавать определенные время и режим работы, а при желании настроить все так, чтобы бытовые проблемы требовали минимального внимания.
Устройства для ухода за собой
Сюда можно отнести устройства для комфортного сна и пробуждения, программируемые массажеры и различные гаджеты, позволяющие сохранить красоту и молодость.
Гаджеты для домашних питомцев
Автоматические кормушки и поилки, умные камеры и другие устройства, позволяющие следить за здоровьем и поведением любимца, даже если его необходимо надолго оставить одного.
Все эти товары делают жизнь намного проще и комфортнее, освобождая больше времени для личных увлечений и общения с близкими. И далеко не всегда оснастить ими квартиру или дом дорого и сложно. Многие из этих гаджетов легко можно заказать на маркетплейсах.
Предлагаем подборку умных товаров с Ozon:
- Терморегулятор. Позволяет контролировать температуру в доме удаленно через смартфон, автоматически регулирует отопление и кондиционирование, экономя электроэнергию. Доступны самые разные формы таких гаджетов. Это может быть программируемый термостат для котла и теплого пола, метеостанция или даже умная розетка, которая в зависимости от температуры в помещении подает питание на включенные в нее приборы, например, вентилятор или обогреватель.
- Система защиты от протечки воды. В нее обычно входит датчик, который реагирует на повышение влажности, блок питания и кран с электроприводом, способный быстро перекрыть подачу воды. С таким оборудованием не страшно уезжать в отпуск и оставлять дом без присмотра.
- Умная лампочка. Ее можно настроить так, чтобы освещение включалось и выключалось в определенное время, а также выбрать нужные яркость и цвет. Оснастив такими лампочками все помещения, легко задавать самые разные сценарии освещения, создавая нужную атмосферу. Управляется через приложение или колонку, в том числе реагирует на голосовые команды.
- Замок на входную дверь. Высокотехнологичное решение, обеспечивающее максимальную безопасность и контроль над доступом в помещение. С его помощью можно настроить домашнее пространство под нужды жильцов. Поддерживает функцию распознавания отпечатков пальцев, позволяет устанавливать временные коды для гостей, уведомляет о каждом открытии двери.
- Продвинутый дверной звонок. В зависимости от комплектации может включать датчики движения, видеокамеру и микрофон. С владельцем «общается» по Wi-Fi. Если оснащен локальным искусственным интеллектом, способен распознавать лица и автоматизировать открытие дверей или ворот.
- Умные электрический чайник и другие бытовые приборы. Ими можно управлять удаленно, настраивая определенный режим работы и другие параметры. Включаются голосом или через приложение.
- Электрокарниз. Обеспечивает комфортную защиту от солнечного света, открывая и закрывая шторы в соответствии с вашими пожеланиями. Этим гаджетом можно управлять голосом или через пульт, также есть возможность настроить определенный график, позволяющий сделать пробуждение более комфортным.
- Умная подушка. Это не просто приспособление для комфортного сна, а многофункциональное устройство с датчиками для отслеживания состояния организма, сердечного ритма, дыхания и других параметров. Поддерживает оптимальное положение головы и шеи и даже поможет минимизировать храп, например, включая легкую вибрацию или исполняя колыбельные.
- Пульт для превращения обычной техники в умную. Универсальный гаджет, позволяющий объединить все приборы с возможностью управления через ИК-пульт в единую систему умного дома. Позволяет добавить до 300 устройств.
- Автоматическая кормушка для животных. Программируемый гаджет, с которым не придется больше вставать рано утром, чтобы насыпать корм проголодавшемуся котику. Он помогает решить проблему переедания или нерегулярного кормления в период отсутствия хозяев. С таким устройством можно спокойно планировать отпуск или командировку, не переживая за здоровье питомца.
Это далеко не полный перечень полезных гаджетов, которые можно найти на Ozon. Выбор интересной техники впечатляет. Ozon — один из крупнейших маркетплейсов в СНГ, на котором представлено более 370 миллионов товарных позиций на любой вкус. Сейчас на маркетплейсе сезон крупных распродаж, так что понравившийся гаджет можно приобрести по максимально выгодной цене.