А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома

Многие уверены, что умный дом — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Но сегодня это уже не так. Существует множество простых и доступных гаджетов, необходимо лишь внимательно изучить ассортимент различных устройств для дома и выбрать подходящие. Разбираемся, какие категории умных помощников существуют и как с их помощью сделать свою жизнь комфортнее.

Современные гаджеты для дома условно можно разделить на пять больших категорий, охватывающих все аспекты жизни.

1 Товары для безопасности Сюда входят всевозможные датчики, которые отслеживают обстановку, фиксируют проблемы и привлекают внимание владельца в случае нештатной ситуации. Так, умные камеры сообщают о замеченном движении, а замки открываются с помощью смартфона или голосовых команд. Приобретая устройства из этой категории, вы всегда сможете быть в курсе ситуации в вашем доме и не бояться пропустить внезапную угрозу.

2 Гаджеты для создания комфортного климата Различные приборы способны отслеживать уровень освещенности, температуры и влажности и даже регулировать его в случае необходимости. С их помощью можно создать дома идеальные условия для хорошего самочувствия.

3 Умная бытовая техника Всевозможные чайники, микроволновки, пылесосы и другие помощники, являющиеся частью нашей повседневной жизни. Сегодня ими можно управлять дистанционно, задавать определенные время и режим работы, а при желании настроить все так, чтобы бытовые проблемы требовали минимального внимания.

4 Устройства для ухода за собой Сюда можно отнести устройства для комфортного сна и пробуждения, программируемые массажеры и различные гаджеты, позволяющие сохранить красоту и молодость.

5 Гаджеты для домашних питомцев Автоматические кормушки и поилки, умные камеры и другие устройства, позволяющие следить за здоровьем и поведением любимца, даже если его необходимо надолго оставить одного.

Все эти товары делают жизнь намного проще и комфортнее, освобождая больше времени для личных увлечений и общения с близкими. И далеко не всегда оснастить ими квартиру или дом дорого и сложно. Многие из этих гаджетов легко можно заказать на маркетплейсах.

Предлагаем подборку умных товаров с Ozon:

Терморегулятор. Позволяет контролировать температуру в доме удаленно через смартфон, автоматически регулирует отопление и кондиционирование, экономя электроэнергию. Доступны самые разные формы таких гаджетов. Это может быть программируемый термостат для котла и теплого пола, метеостанция или даже умная розетка, которая в зависимости от температуры в помещении подает питание на включенные в нее приборы, например, вентилятор или обогреватель.

Позволяет контролировать температуру в доме удаленно через смартфон, автоматически регулирует отопление и кондиционирование, экономя электроэнергию. Доступны самые разные формы таких гаджетов. Это может быть программируемый термостат для котла и теплого пола, метеостанция или даже умная розетка, которая в зависимости от температуры в помещении подает питание на включенные в нее приборы, например, вентилятор или обогреватель. Система защиты от протечки воды. В нее обычно входит датчик, который реагирует на повышение влажности, блок питания и кран с электроприводом, способный быстро перекрыть подачу воды. С таким оборудованием не страшно уезжать в отпуск и оставлять дом без присмотра.

В нее обычно входит датчик, который реагирует на повышение влажности, блок питания и кран с электроприводом, способный быстро перекрыть подачу воды. С таким оборудованием не страшно уезжать в отпуск и оставлять дом без присмотра. Умная лампочка. Ее можно настроить так, чтобы освещение включалось и выключалось в определенное время, а также выбрать нужные яркость и цвет. Оснастив такими лампочками все помещения, легко задавать самые разные сценарии освещения, создавая нужную атмосферу. Управляется через приложение или колонку, в том числе реагирует на голосовые команды.

Ее можно настроить так, чтобы освещение включалось и выключалось в определенное время, а также выбрать нужные яркость и цвет. Оснастив такими лампочками все помещения, легко задавать самые разные сценарии освещения, создавая нужную атмосферу. Управляется через приложение или колонку, в том числе реагирует на голосовые команды. Замок на входную дверь. Высокотехнологичное решение, обеспечивающее максимальную безопасность и контроль над доступом в помещение. С его помощью можно настроить домашнее пространство под нужды жильцов. Поддерживает функцию распознавания отпечатков пальцев, позволяет устанавливать временные коды для гостей, уведомляет о каждом открытии двери.

Продвинутый дверной звонок. В зависимости от комплектации может включать датчики движения, видеокамеру и микрофон. С владельцем «общается» по Wi-Fi. Если оснащен локальным искусственным интеллектом, способен распознавать лица и автоматизировать открытие дверей или ворот.

В зависимости от комплектации может включать датчики движения, видеокамеру и микрофон. С владельцем «общается» по Wi-Fi. Если оснащен локальным искусственным интеллектом, способен распознавать лица и автоматизировать открытие дверей или ворот. Умные электрический чайник и другие бытовые приборы. Ими можно управлять удаленно, настраивая определенный режим работы и другие параметры. Включаются голосом или через приложение.

Электрокарниз. Обеспечивает комфортную защиту от солнечного света, открывая и закрывая шторы в соответствии с вашими пожеланиями. Этим гаджетом можно управлять голосом или через пульт, также есть возможность настроить определенный график, позволяющий сделать пробуждение более комфортным.

Обеспечивает комфортную защиту от солнечного света, открывая и закрывая шторы в соответствии с вашими пожеланиями. Этим гаджетом можно управлять голосом или через пульт, также есть возможность настроить определенный график, позволяющий сделать пробуждение более комфортным. Умная подушка. Это не просто приспособление для комфортного сна, а многофункциональное устройство с датчиками для отслеживания состояния организма, сердечного ритма, дыхания и других параметров. Поддерживает оптимальное положение головы и шеи и даже поможет минимизировать храп, например, включая легкую вибрацию или исполняя колыбельные.

Пульт для превращения обычной техники в умную. Универсальный гаджет, позволяющий объединить все приборы с возможностью управления через ИК-пульт в единую систему умного дома. Позволяет добавить до 300 устройств.

Универсальный гаджет, позволяющий объединить все приборы с возможностью управления через ИК-пульт в единую систему умного дома. Позволяет добавить до 300 устройств. Автоматическая кормушка для животных. Программируемый гаджет, с которым не придется больше вставать рано утром, чтобы насыпать корм проголодавшемуся котику. Он помогает решить проблему переедания или нерегулярного кормления в период отсутствия хозяев. С таким устройством можно спокойно планировать отпуск или командировку, не переживая за здоровье питомца.

Это далеко не полный перечень полезных гаджетов, которые можно найти на Ozon. Выбор интересной техники впечатляет. Ozon — один из крупнейших маркетплейсов в СНГ, на котором представлено более 370 миллионов товарных позиций на любой вкус. Сейчас на маркетплейсе сезон крупных распродаж, так что понравившийся гаджет можно приобрести по максимально выгодной цене.