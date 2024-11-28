Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям

«Черная пятница» — одно из самых ожидаемых событий года для покупателей. В этот день магазины по всему миру снижают цены на товары, привлекая огромное количество клиентов. Однако участие в этой и других распродажах выгодно не только покупателям, но и продавцам. Как редакции 24.kg рассказали опытные интернет-предприниматели, акции ноября-декабря — это не только кратный рост прибыли, но и задел на будущее: как правило, обороты в следующем году только растут. Рассказываем, как предпринимателю получить максимальный результат от участия в акциях на Ozon.

«Черная пятница» — американская традиция, день грандиозных распродаж, который наступает сразу после Дня благодарения. В рамках акции магазины предлагают значительные скидки на широкий ассортимент продукции. Со временем идея каждый год в конце ноября устраивать большую распродажу распространилась по всему миру, и сегодня к ней присоединяются многие крупные компании в разных странах, а из одного дня акция растянулась на неделю. На Ozon «Черная пятница» давно стала одной из главных распродаж года, которая выгодна и покупателям, и продавцам.

Как Черная пятница и другие крупные акции на Ozon помогают продавцам

1. Бесплатное продвижение от площадки. Поскольку площадка заинтересована в росте продаж и привлечению внимания покупателей, акционные товары получают дополнительное промо, за которое платит Ozon:

место в специальной подборке на главной странице;

выделение позиции в поиске и каталоге;

счетчик с остатками продукции в дни распродаж в карточке товара;

специальный фильтр;

быстрое продвижение в поиске и каталоге.

Размер скидок варьируется в зависимости от категории товаров. Есть три уровня снижения от медианной цены, от них зависит степень продвижения на площадке. В любом случае акционная продукция получает больше просмотров и заказов, чем та, что не участвует в распродажах.

2. Значительный рост продаж. Скидки и дополнительное продвижение привлекают большое количество людей, многие из которых специально откладывают покупки до периода распродажи и готовы приобрести сразу много товаров. Даже при значительном снижении цены общий доход продавцов растет за счет оборота. Например, по итогам предыдущей акции, 11.11, маркетплейс сообщил, что за 3 дня акции покупатели сделали 24 миллиона заказов, а оборот продавцов за один день вырос на 63 процента.

3. Обновление складских запасов. Участие в распродажах помогает избавиться от остатков товаров, которые медленно продаются или уже устарели. Вместо того чтобы хранить залежавшийся товар, его можно продать со скидкой, которую компенсирует бесплатное продвижение от маркетплейса, высвободить средства и купить на них актуальные товары, которыми можно занять место на складе.

4. Привлечение новых клиентов. «Черная пятница» привлекает внимание тех, кто ранее не был знаком с конкретным магазином. Благодаря выгодным предложениям люди готовы приобрести товар у незнакомого продавца и, если их удовлетворит качество и обслуживание, стать постоянными клиентами. Это особенно важно для молодых брендов, стремящихся расширить свою аудиторию.

5. Повышение узнаваемости бренда и лояльности клиентов. Если продавец активен в распродажах, его начинают узнавать и влюбляться в его продукцию. Это увеличивает шансы на просто на привлечение, но и на удержание новых клиентов после окончания акции.

Как участвовать в распродажах на Ozon





Принять участие в акции на площадке можно с любыми товарами, кроме предметов для курения. Для этого достаточно в личном кабинете продавца перейти в список распродаж, выбрать нужную и добавить в нее товары. Далее остается определить, сколько единиц каждой позиции будет предлагаться по сниженной цене, а затем подтвердить свое решение.

Важно, что добавить или удалить товары из акции можно в любой момент. При этом, чтобы получить дополнительные бонусы к продвижению, нужно удерживать долю акционных продаж не ниже указанной в правилах.

Как подготовиться к распродаже

Даже во время распродаж пользователи маркетплейса выбирают товары не только по скидке, но и по скорости доставки. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы на складах в регионах проживания большинства покупателей был достаточный запас продукции. Причем привезти их на склад лучше заранее — за несколько недель до распродаж, место для ваших товаров найти намного труднее, чем в начале и даже в конце сентября.





Также имеет смысл изучить аналитику продаж по категории и у конкурентов в личном кабинете продавца — это поможет определиться со своей стратегией.

В процессе добавления товаров в акцию можно будет настроить в соответствии с ней дополнительные параметры: период проведения, аудиторию клиентов, для которых будет действовать скидка, географию и другие.

После окончания распродажи Ozon предоставляет продавцам подробную аналитику, при помощи которой можно отследить эффект от участия. Более подробная информация есть в «Базе знаний» маркептлейса.

Кроме того, на Ozon есть функция автоприменения акций, которая позволяет автоматически добавлять товары во все доступные распродажи. Если возникают вопросы, на сайте Ozon Обучение доступен специальный курс о том, как успешно участвовать в мероприятиях маркетплейса и запускать собственные.