MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK сделало еще один шаг навстречу своим клиентам, запустив MISLAMIC, — функционал исламских финансов теперь доступен непосредственно в мобильном приложении MBANK. Запуск расширяет возможности пользователей, которые придерживаются принципов исламского финансирования, и делает исламские финансовые инструменты более доступными и удобными для повседневного использования.

Исламские финансы — это система банковских услуг, основанная на принципах шариата, где запрещены ростовщичество (риба) и инвестиции в спекулятивные или вредные для общества проекты.

Возможности MISLAMIC в приложении MBANK

Теперь клиенты могут воспользоваться всеми преимуществами исламских финансов, не выходя из приложения MBANK. Сервис MISLAMIC предлагает доступ к основным инструментам. У пользователей вскоре будет возможность заказать онлайн исламскую дебетовую карту или открыть виртуальную, совершать операции по покупке товаров в рассрочку (на основе сделки мурабаха), произвести предварительный расчет закята, а также получать актуальную информацию о новых продуктах и услугах в рамках шариатских норм.

«Запуск MISLAMIC — это важное событие для MBANK и наших клиентов, которые придерживаются исламских принципов. Мы уверены, что данный сервис поможет не только улучшить доступ к финансовым продуктам, но и усилит доверие наших клиентов к MBANK как к банку, который понимает и уважает культурные и религиозные потребности своих пользователей», — отметил первый заместитель председателя правления Кайратбек Суранаев.

Введение MISLAMIC в мобильное приложение MBANK позволяет клиентам пользоваться исламскими финансовыми продуктами и услугами в еще более удобном и безопасном формате. Этот функционал открывает новые возможности не только для тех, кто ищет соответствие финансовым услугам с религиозными убеждениями, но и тех, кто просто следует этическим принципам.

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