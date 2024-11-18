Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы

«Бакай Банк» всегда стремится быть вашим надежным партнером, предоставляя современные и удобные банковские решения. Чтобы наши сервисы стали еще лучше и соответствовали самым высоким стандартам, мы проведем плановые технические работы с 19 ноября, начиная с 20:00, до конца дня 20 ноября 2024 года.

Что это значит для вас?

«Бакай Банк» готовит значительные улучшения, которые сделают ваш опыт взаимодействия с банком еще комфортнее.

В период работ временно будут недоступны некоторые операции, включая: • оплату товаров и услуг, включая онлайн-платежи; • снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах; • переводы через ELQR, по номеру телефона и на карты; • выпуск карт VISA/ «Элкарт»; • пополнение счетов и оплата услуг (в т.ч. карточные операции в приложении BakAi/BakAi Business, пополнение карточных и расчетных счетов, пополнение депозитов, погашение кредитов, а также финансирований Исламского финансового центра) через платежные терминалы, мобильные приложения и электронные кошельки.

Почему это важно?

Мы знаем, насколько ценно ваше время и комфорт. Эти работы позволят нам не только повысить надежность наших систем, но и внедрить новые функции, которые сделают ваши финансовые операции еще быстрее и удобнее. После завершения обновлений вас ждет новый уровень сервиса, который превзойдет ваши ожидания.

Как подготовиться?

Рекомендуем заранее выполнить важные операции: обналичить средства, совершить платежи и переводы. Это позволит вам избежать возможных неудобств и чувствовать уверенность в любой ситуации.

Ваше удобство — наша главная цель!

Мы знаем, что доверие к банку строится на надежности и прозрачности. Именно поэтому «Бакай Банк» инвестирует в технологии, чтобы предоставлять вам лучшее. Каждый клиент для нас — важный партнер. Вместе мы создаем финансовую экосистему, которая делает жизнь проще, а цели — достижимыми.