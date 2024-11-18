ENESAI Development провел закрытую презентацию и рассказал о проекте

Более двух месяцев жители города и пользователи социальных сетей наблюдали за рекламной компанией ENESAI, но чем именно занимается компания, оставалось загадкой. 16 ноября 2024 года компания ENESAI Development провела закрытую презентацию, где представила свой первый премиальный проект — жилой комплекс ENESAI.

На мероприятии, собравшем более 200 гостей — клиентов, партнеров и представителей премиального сегмента, — в ENESAI Development рассказали об архитектурных решениях, уровне комфорта, приватности и безопасности, заложенных в проект.

Вечер начался с показа одного из самых больших макетов в Центральной Азии, который впечатлил всех присутствующих. Затем команда ENESAI продемонстрировала новый жилой комплекс, выступили учредители, топ-менеджмент компании и официально объявили о старте продаж. Основная часть мероприятия завершилась выступлением популярной группы «Элес», розыгрышем 1 миллиона сомов и других ценных призов, сделав этот вечер по-настоящему ярким и запоминающимся.

ЖК ENESAI включает две башни высотой 24 и 26 этажей, пять 14-этажных корпусов и двор площадью 1,2 га на участке 2,8 га. Комплекс предлагает двух- и трехуровневый паркинг на 700 мест и уникальный мост с зимним садом на высоте 60 метров, соединяющий башни. Также проект включает современный бизнес-центр в двух башнях.

ENESAI Development обещает задать новый стандарт девелопмента, создавая пространство для комфорта, гармонии и уникальности.

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