«Покупай и призы забирай!»: подарки от сетей Globus, SPAR, «Достор» и «Народный»

«Умай Групп» снова радует своих любимых покупателей подарками, которые добавят уюта и радости в холодные осенние и зимние дни.

Магазины Globus, «Достор», «Народный» и SPAR уже давно стали излюбленным местом для покупок тысяч кыргызстанцев. Здесь всегда можно найти товары высокого качества по выгодным ценам. Новая акция «Покупай и призы забирай!» дает уникальную возможность выиграть множество призов, делая каждую покупку еще более приятной!

Как стать участником акции? С 18 ноября 2024 года по 31 января 2025-го просто совершайте покупки на сумму от 500 сомов с одним товаром — участником акции, используя приложение магазинов «Умай Групп». Каждая такая покупка даст купон на участие в розыгрыше. Чем больше купонов, тем выше шанс на победу!

Что можно выиграть? Розыгрыши будут проходить каждые две недели. Среди призов:

пять сертификатов на 5 тысяч бонусов;

пять сертификатов на 10 тысяч бонусов;

наборы продуктов на сумму 10 тысяч сомов;

техника для дома, включая роботы-пылесосы, мультиварки, очистители воздуха, телевизоры и микроволновки от таких брендов, как LG и Xiaomi.

Финальный розыгрыш состоится 3 февраля. Среди главных призов: iPhone 16 PRO, Dyson Supersonic, холодильник Haier и стиральная машина Samsung.

По ссылкам можно ознакомиться с полными правилами проведения лотереи и списком товаров.

«Умай Групп» — крупнейшая компания-ретейлер в стране. На сегодня она управляет магазинами и супермаркетами четырех сетей: Globus, SPAR, «Народный» и «Достор». «Умай Групп» сегодня — это более 130 магазинов и более 65 тысяч квадратных метров торговых площадей.