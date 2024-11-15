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Бизнес

MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана

8-9 ноября в столице прошел студенческий хакатон «Цифровизация для развития — 2024», партнером которого выступил государственный оператор сотовой связи MEGA, принадлежащий Государственному банку развития Кыргызской Республики. Это событие собрало 70 талантливых студентов из университетов Бишкека, а также из регионов, таких как Нарын и Токмак, что подчеркнуло широкий интерес студентов к цифровым инновациям и развитию технологий.

Хакатон стал настоящим центром для молодежи, желающей проявить себя в сфере цифровизации: всего поступило около 200 заявок от университетов по всей стране, что показало высокий уровень заинтересованности и вовлеченности молодых специалистов. Участники представили инновационные проекты, предлагая решения для социальных и экономических задач республики.

Финальные презентации команд продемонстрировали не только технические знания студентов, но и их креативность, способность работать в команде и стремление привносить позитивные изменения в жизнь общества. Лучшие проекты отмечены наградами в нескольких номинациях, таких как «Оригинальная идея», «Инновационный подход» и «Креативное решение».

Церемония награждения победителей состоялась на Цифровом форуме — 2024, прошедшем 14-15 ноября в Бишкеке.

В рамках мероприятия мобильное приложение MegaPay госоператора MEGA представлено как передовое цифровое решение, призванное упростить жизнь пользователей и повысить доступность финансовых и государственных услуг.

«Одним из больших и амбициозных проектов является мобильное финансовое приложение MegaPay, где имеется более 3 тысяч сервисов и услуг, из них более 700 сервисов являются государственными. MegaPay когда-то являлся также стартапом, тогда как раз зарождалась идея выпуска электронных кошельков, а сейчас MegaPay стал одним из ведущих финансовых инструментов страны», — поделился представитель компании Улан Каныбеков.

Поддержка MEGA студенческих проектов, направленных на цифровизацию, подчеркивает стремление компании вносить вклад в развитие высокотехнологичной экономики республики и готовить новое поколение IT-специалистов. Такой подход способствует созданию устойчивой экосистемы цифровых технологий, в которой студенты могут реализовывать свой потенциал, внося вклад в развитие Кыргызстана.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/311211/
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