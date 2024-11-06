Знали? Загорать куда опаснее, чем базовая станция рядом

Среди всевозможных фобий особую популярность сегодня набирает номофобия ‒ страх остаться без телефона, не дозвониться до близких.

Люди не хотят оставаться без связи и вместе с этим опасаются соседства с вышками мобильной связи. Такой вид тревоги называется «радиофобия» ‒ это проявление ипохондрического синдрома. Даже несмотря на нормальные результаты медицинских обследований, ипохондрик испытывает постоянную тревогу и страх за свою жизнь и здоровье, что может сильно влиять на его образ жизни и поведение в обществе.

В Сети полно информации, будоражащей умы ипохондриков. Статьи о мнимом вреде базовых станций от абстрактных «канадских, шведских, британских» ученых можно увидеть на тысячах сомнительных сайтов.

А стоит ли бояться?

Рядом с человеком находится огромное количество источников излучения. Ежедневно люди пользуются ноутбуком, телевизором, роутером, микроволновкой и сотовым телефоном. Все эти предметы излучают определенный фон. Словом, все, что создает комфорт в наших жилищах, помогает продуктивнее работать и интереснее отдыхать.

Но почему-то чаще всего люди проявляют свое опасение именно по поводу работы базовых станций, хотя их электромагнитное излучение слабее тех же микроволновок.

Куда опаснее загорать на солнце, чем находиться рядом с базовой станцией.

Полезно знать

Радиоволны для человека не опасны, они не могут вызвать мутаций клеток, не влияют на ДНК. Об этом можно прочитать в учебнике физики за 9-й класс. Тысячи научных исследований не обнаружили негативного влияния сигнала сотовых сетей на организм человека, что подтверждает и Всемирная организация здравоохранения.

Для человека вредны именно радиация, то есть излучение в виде потока заряженных частиц, и ионизирующее излучение (как в рентген-кабинете).

Слову «радиоволны» просто «не повезло» из-за схожести со словом «радиация». Слова очень похожи, но эти понятия абсолютно различны друг от друга.

Тем не менее при появлении у граждан опасений по поводу электромагнитного излучения от ближайшей базовой станции проводятся замеры и информационные встречи с жителями.

Как рассказали инженеры Мобильного оператора О!, совместно с инженерами операторов связи выезжают специалисты департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения (ДПЗиГСЭН), а также службы по регулированию и надзору отрасли связи при Министерстве цифрового развития (СРНОС). Дополнительно приезжает независимая сертифицированная аккредитованная лаборатория измерений физических факторов ОcОО «АРМОТ».

Опасны сами радиофобы

Казалось бы, все хотят, чтобы качество звонков было высоким, а интернет — быстрым.

Но пока одни абоненты радуются установке новых базовых станций в своем районе, другие негодуют и говорят об их вреде здоровью. К сожалению, нередко в Кыргызстане бывают случаи нападения на инженеров связи, факты вандализма. Люди видят технику и выходят драться с монтажной бригадой, радиофобы ломают дорогостоящее оборудование, металлоконструкции, режут провода. В результате их действий без связи и доступности экстренных служб могут остаться определенные районы во время чрезвычайных ситуаций.

Доходит до абсурда. Сначала жильцы требуют убрать станцию из-за радиофобии. Но, когда ее демонтируют, они же начинают жаловаться на плохие связь и интернет.

Знаете ли вы, что...

В Кыргызстане действуют одни из самых строгих в мире норм предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в месте нахождения человека ‒ 10 мкВт/см². Тогда как в США, Европе, Японии и Корее в десятки, сотни раз больше: 200-1000 мкВт/см².

При этом уровень электромагнитного излучения от микроволновки составляет от 120 до 180 мкВт/см². Это в десятки раз выше, чем от базовой станции.

Ученые, инженеры, исследователи утверждают, что опасения излучения от базовых станций безосновательны.

Все оборудование, которое использует компания О!, — это ведущие производители мировых брендов, которые также ориентируются на мировые стандарты международных признанных стандартизирующих организаций.

Все базовые станции размещаются с обязательным соблюдением санитарных норм и требований.

Базовые станции проходят независимую экспертизу несколько раз. И только при положительном заключении, подтверждающем, что оборудование не повлияет на здоровье людей, начинаются работы. В дальнейшем такая проверка проводится регулярно раз в три года.

Этапы ввода в эксплуатацию базовой станции

Сначала независимая лаборатория физических измерений проводит предварительные расчеты уровней ЭМИ. Затем проект проверяет департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения. Объект связи начинает строиться только после прохождения экспертизы и положительного согласования от соответствующих государственных органов. После завершения строительства сертифицированная лаборатория производит фактические замеры ЭМИ базовой станции. Только допустимые уровни позволяют эксплуатировать базовую станцию.

Как снять беспочвенную тревожность?

Ключ к физическому и психологическому здоровью кроется в простых вещах, о которых все и так знают, однако мало кто выполняет. Это полноценный сон, сбалансированный рацион, регулярные физические нагрузки, будь то еженедельный поход в спортзал или полчаса неспешной прогулки каждый вечер, любимое занятие и хобби, которое помогает расслабиться.

Но главный способ борьбы со страхом — знать о технологии больше и осознавать плюсы ее использования.

Значение мобильной связи сегодня трудно переоценить — это и возможность вызвать скорую, связаться с родными за рубежом, учиться удаленно и иметь доступ к информации со всего мира, работать и развивать бизнес. Смартфон давно перестал быть просто устройством для звонков, а превратился в полноценный инструмент для поиска информации в Сети, развлечений и устройство, способное заменить собой кошелек. Мы можем оплачивать любые счета — за свет, газ, воду с помощью мобильного телефона. Это позволяет экономить силы на поход в банк, а соответственно, самое ценное — время.