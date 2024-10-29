Учрежденная KICB стипендия имени Кванга Янга Чоя выплачена

В сентябре 2024 года KICB учредил стипендию имени Кванга Янга Чоя — первого председателя правления KICB — для абитуриентов и студентов 2-4-го курса высших учебных заведений Кыргызстана с целью поддержать молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, направленную на покрытие расходов на обучение.

Банк стремится поддержать талантливых молодых людей, предоставив им возможность обрести желаемую профессию. Среди обладателей стипендии студенты таких специальностей, как: «международные финансы», «финансы и кредит», «интернет технологии и управление», «клиническая психология», «прикладная математика и информатика», «стоматология», «бухгалтерский учет» и другое. Стипендия предоставлена гражданам Кыргызстана для оплаты обучения одного учебного года в образовательных учреждениях страны общей суммой более 870 тысяч сомов, 16 стипендиатам в 9 разных вузах Кыргызстана с 1-го по 4-й курсы обучения.

KICB — один из первых банков в Кыргызстане, твердо придерживающихся принципов корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Вскоре состоится встреча молодых студентов — победителей конкурса с членами правления банка и другими стипендиатами для знакомства с банком, его историей и ценностями. Эта стипендия будет постоянной, и поддержка молодежи в части реализации цели — получения высшего образования и специальности мечты будет хорошей основой и примером для многих других крупных компаний страны.

Справка:

Кванг Янг Чой — выдающийся финансист, первый председатель правления KICB с 2001 по 2019 год. Господин Кванг Янг Чой был не только великолепным финансистом, но и вдохновляющим лидером, воспитавшим не одно поколение профессиональных банкиров. Возглавляя KICB почти 20 лет, благодаря своим знаниям и огромному опыту смог сделать KICB одним из ведущих игроков на финансовом рынке Кыргызстана, символом стабильности, надежности и инноваций. Окончив Коммерческий колледж Университета Соган в Сеуле (Корея), начал банковскую карьеру в Korea Exchange Bank (KEB) и проработал там почти 20 лет, в том числе в офисах в США и Англии.

Лицензия НБ КР 046.