В Бишкеке завершился фестиваль «Факел». Среди лауреатов и кыргызстанцы

В Кыргызском театре оперы и балета прошел заключительный гала-концерт второго полуфинального тура Х юбилейного корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Отметим, первый полуфинал прошел в Самаре (Россия). А финал запланирован на май 2025 года, куда попадут обладатели первых и вторых мест зональных туров.

Концерт не случайно начался с проморолика о деятельности «Газпром Кыргызстан». В 2024-м принимающая зональный тур фестиваля в Бишкеке компания отмечает свое десятилетие.

С поздравлением выступил генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев.

Читайте по теме В Бишкеке проходит фестиваль художественной самодеятельности «Факел»

«Десятилетний путь нашей компании — это история о волевых решениях, настойчивом труде многотысячного коллектива и искреннем желании сделать жизнь людей лучше. В 2014 году мы приняли компанию «Кыргызгаз», объявленную стопроцентным банкротом, с массой проблем — управленческих, технологических, кадровых. Рад отметить, что мы справились с ними — мы выплатили все долги «Кыргызгаза», увеличили уровень газификации страны вдвое, реконструировали сотни километров магистральных газопроводов, в несколько раз снизили потери природного газа при транспортировке и реализовали масштабные инфраструктурные проекты. И этими цифрами мы очень гордимся. Сегодня 2 миллиона кыргызстанцев обеспечены надежными поставками природного газа», — сказал он.

Затем в торжественном мероприятии принял участие председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

«За последние десять лет «Газпром Кыргызстан» стала ключевым игроком в газификации республики. Уровень газификации вырос с 22 процентов в 2014-м до 40 процентов в 2024 году благодаря реализации масштабных проектов, таких как строительство и реконструкция магистрального газопровода. Построено более 1,4 тысячи километров уличных газовых сетей, создано 20 тысяч рабочих мест», — заметил он.

Чиновник добавил, что сотрудничество между Кыргызстаном и Россией охватывает не только газификацию, но и образование, культуру и искусство.

Начался концерт с выступлений кыргызских артистов — это был своеобразный подарок для зарубежных гостей от нашей страны. Порадовали и участники команды КВН «Азия Микс», которые подготовили специальную программу к десятилетию «Газпром Кыргызстан».

Продолжился вечер выступлениями лауреатов зонального тура, которых объявили накануне на церемонии награждения. Накануне также назвали и лучших в конкурсе «Юный художник», который посвящен 20-летию фестиваля.

«У дружбы нет адреса и национальности. Наш фестиваль — про общность, про силу единства и про то, как сделать всех нас лучше», — подчеркнул руководитель оргкомитета по проведению фестиваля «Факел», заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов.

Напомним, в Бишкек приехали более 800 участников, представляющих 22 дочерних общества ПАО «Газпром» из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

По итогам трех конкурсных дней в призерах и представители «Газпром Кыргызстан»:

первое место у вокального дуэта «Мекеним» (народный вокал);

два вторых места в разных возрастных категориях у детского коллектива «Школа Газпром Кыргызстан» (номинация «Народная хореография»);

второе место завоевал инструментальный дуэт «Кенч» (инструментальный жанр);

третье место занял Талант Токомбаев (академический вокал);

третье место занял Нур Чолпон Улукбек (эстрадный вокал).

Кроме того, специальный приз фестиваля получил Тынысхан Камчыбек уулу, а Хадижа Жакыпбекова стала лауреатом конкурса «Юный художник».

Всех победителей можно посмотреть на сайте фестиваля.

Спасибо фестивалю за возможность принять участие в таком масштабном конкурсе, за атмосферу и опыт, который мы получили!

Благодарю за гостеприимную встречу. Все супер! А «Факел» — это, вообще, самое лучшее мероприятие! Участники фестиваля

Кстати, в Бишкеке участники зонального тура выступили в школе «Газпром Кыргызстан» на концерте «Дети — детям!», который стал традиционным для «Факела». Он позволяет ребятам лучше узнавать традиции и культуры разных стран, знакомиться с новыми людьми, а главное — дает понимание того, что у творчества нет границ.

Этот праздник искусства в столице Кыргызстана завершился, но надеемся, что яркие впечатления останутся в памяти у всех надолго.

И как поприветствовал всех на открытии фестиваля генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев, — Кыргызстанга кош келиниздер!