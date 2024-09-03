Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK сделало процесс оформления детской карты MJunior еще более удобным и быстрым. Необходимо только свидетельство о рождении ребенка.
Достаточно всего нескольких шагов, чтобы открыть карту на имя родителя, которая будет принадлежать ребенку.
Как оформить карту MBANK Junior на родителя:
- Зарегистрируйтесь в приложении MBANK. Войдите в свой аккаунт MBANK и перейдите в основной баннер.
- Выберите опцию «Добавить ребенка». Нажмите на пункт «Оформить карту на себя» и зарегистрируйте ребенка, заполнив персональные данные, добавив фото свидетельства о рождении, а также указав пол ребенка. Обязательно проверьте все сведения.
- Подтвердите регистрацию. Нажмите на кнопку «Подтвердить» и введите код подтверждения.
- Установите приложение на телефон ребенка. Скачайте приложение MBANK на телефон ребенка.
- Закажите карту. Для успешной активации карты MBANK Junior закажите карту.
«MBANK всегда внимательно следит за потребностями своих клиентов и постоянно адаптирует свои услуги, чтобы сделать их максимально удобными и доступными. Упрощение процесса регистрации для карты MBANK Junior — это часть нашей стратегии по улучшению клиентского опыта и созданию лучших финансовых решений для каждой семьи», — подчеркнул Алмаз Мамырбаев, директор департамента цифрового развития массового сегмента.
Альтернативные способы регистрации
Также остается возможность регистрации через сервис Tunduk для тех, у кого есть цифровое свидетельство о рождении, а также офлайн-регистрации в отделениях банка. Новый способ добавляет гибкость и удобство для родителей, которые предпочитают оформить карту прямо через свое приложение MBANK.
Для повышения безопасности и предотвращения злоупотреблений MBANK установил ограничение: на одного родителя не может быть выпущено более двух детских карт.
MBANK — первый цифровой!
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