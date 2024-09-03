Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK сделало процесс оформления детской карты MJunior еще более удобным и быстрым. Необходимо только свидетельство о рождении ребенка.

Достаточно всего нескольких шагов, чтобы открыть карту на имя родителя, которая будет принадлежать ребенку.

Как оформить карту MBANK Junior на родителя:

Зарегистрируйтесь в приложении MBANK. Войдите в свой аккаунт MBANK и перейдите в основной баннер. Выберите опцию «Добавить ребенка». Нажмите на пункт «Оформить карту на себя» и зарегистрируйте ребенка, заполнив персональные данные, добавив фото свидетельства о рождении, а также указав пол ребенка. Обязательно проверьте все сведения. Подтвердите регистрацию. Нажмите на кнопку «Подтвердить» и введите код подтверждения. Установите приложение на телефон ребенка. Скачайте приложение MBANK на телефон ребенка. Закажите карту. Для успешной активации карты MBANK Junior закажите карту.

«MBANK всегда внимательно следит за потребностями своих клиентов и постоянно адаптирует свои услуги, чтобы сделать их максимально удобными и доступными. Упрощение процесса регистрации для карты MBANK Junior — это часть нашей стратегии по улучшению клиентского опыта и созданию лучших финансовых решений для каждой семьи», — подчеркнул Алмаз Мамырбаев, директор департамента цифрового развития массового сегмента.

Альтернативные способы регистрации

Также остается возможность регистрации через сервис Tunduk для тех, у кого есть цифровое свидетельство о рождении, а также офлайн-регистрации в отделениях банка. Новый способ добавляет гибкость и удобство для родителей, которые предпочитают оформить карту прямо через свое приложение MBANK.

Для повышения безопасности и предотвращения злоупотреблений MBANK установил ограничение: на одного родителя не может быть выпущено более двух детских карт.

MBANK — первый цифровой!

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