Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше

При поддержке Государственного оператора сотовой связи MEGA в Оше состоялось открытие компьютерного класса в Специальной вспомогательной школе-интернате № 12.

Этот значимый шаг направлен на улучшение образовательных возможностей для детей с особыми образовательными потребностями.

На торжественном открытии присутствовали представители компании MEGA, администрации школы-интерната, а также родители и ученики. Новый компьютерный класс оснащен современным оборудованием, благодаря чему дети смогут развивать свои навыки работы с компьютером. Это будет способствовать их интеграции в общество и будущей профессиональной реализации.

«Это значительное событие для нашей школы и всего города. Мы гордимся тем, что теперь наши ученики смогут обучаться наравне со всеми и получать знания, которые помогут им в дальнейшем. Компьютерные технологии открывают новые горизонты для наших детей», — заметила директор школы Октом Кашыева.

Стоит отметить, что MEGA на протяжении десяти лет служит подспорьем данному учебному заведению. Представитель компании подчеркнул, что поддержка образовательных инициатив, особенно направленных на детей с особыми потребностями, является важной частью социальной ответственности оператора.

Кроме того, MEGA заботится о том, чтобы молодое поколение кыргызстанцев имело все возможности для успешного обучения и общения по выгодной цене.

Социальный тариф «Билим 95» от MEGA для школьников и студентов учитывает потребности современной молодежи в постоянном доступе к интернету при погружении в образовательный процесс, а также в удобной связи с близкими.

Всего за 95 сомов в неделю можно получить:

— БЕЗЛИМИТ на соцсети, мессенджеры и приложения;

— неограниченный доступ к образовательным сайтам КР: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg и другим;

— 6 гигабайт интернет-трафика на максимально возможной скорости;

— безлимитные звонки и SMS внутри сети.

Как подключиться:



— обратиться в центры продаж и обслуживания компании MEGA с представлением свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки, студенческого билета или справки с места учебы — для студентов;

— либо подав заявку в приложении Mega24. Для подачи заявки в Mega24 школьнику необходимо прикрепить фото свидетельства о рождении, а студенту — фото зачетной книжки, студенческого билета или справки с места учебы.

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