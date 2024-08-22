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Бизнес

MEGA приглашает на уникальный концерт скрипача Даниэля Лозаковича

В рамках празднования 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области и 33-летия независимости Кыргызской Республики 29 августа 2024 года в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова выступит с концертом известный шведский скрипач, наш соотечественник Даниэль Лозакович.

Государственный оператор сотовой связи MEGA выступает официальным спонсором концерта и приглашает на вечер высокого искусства, который обещает стать настоящим событием культурной жизни города.

Даниэль Лозакович — имя, которое уже давно стало синонимом высочайшего уровня мастерства и глубокого понимания музыки. Начав свою карьеру в юном возрасте, он быстро завоевал признание на мировой сцене благодаря своей технике, чувству музыки и эмоциональной глубине исполнения. Сегодня крупнейшие оркестры и дирижеры с радостью сотрудничают с Лозаковичем. Его звук, техническое совершенство и харизма вызывают восторг у слушателей по всему миру.

23-летний скрипач с кыргызскими корнями Даниэль Лозакович исполнит два произведения: Третий концерт Моцарта и грандиозный концерт Яна Сибелиуса. А также будет сопровождаться Михаилом Казиником, с которым он занимался в детстве.

Казиник, автор книг о музыке, изданных тиражом свыше миллиона экземпляров, а также сотен теле- и радиопередач. Он познакомит кыргызстанских меломанов с удивительными тайнами великих композиторов.

Также концерт подарит уникальную возможность насладиться звучанием скрипки Страдивари, возраст которой почти 300 лет, и погрузиться в мир глубоких культурных размышлений, которые откроют новые грани восприятия музыки и искусства.

Этот концерт станет прекрасной возможностью для всех, кто ценит высокое искусство и стремится к новым культурным открытиям.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, ведь такие моменты остаются в памяти надолго!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302740/
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