Оплачивайте налоги без комиссии через MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявляет об обнулении комиссии при оплате налогов через мобильное приложение MegaPay для удобства своих абонентов.

Теперь оплатить следующие виды налогов можно БЕЗ КОМИССИИ:

• Налог на имущество, на жилое здание, сооружение;

• Налог на имущество, на нежилое здание, сооружение;

• Налог на имущество, на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения;

• Налог на транспортное средство.

Также комиссия не списывается при оплате налогов по коду платежа.

Для оплаты налогов необходимо:

• скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);

• открыть раздел «Сервисы», затем выбрать вкладку «Оплата налога на имущество»;

• выбрать необходимый к оплате налог;

• при выборе налога на имущество необходимо указать год, ввести ИНН, ЕНИ;

• при выборе налога на транспортное средство необходимо выбрать нужный вид транспорта, налоговый период, ввести ИНН и государственный номер авто.

Сумма налогов будет рассчитана автоматически, вам лишь остается подтвердить платеж.

Квитанция об оплате сохранится в «Истории платежей», при необходимости сгенерированный чек можно распечатать. Статус платежа также можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

Напоминаем, что 1 сентября 2024 года истекает срок оплаты налога на транспортное средство и недвижимость, не используемую для предпринимательской деятельности.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!