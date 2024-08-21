12:09
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Оплачивайте налоги без комиссии через MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявляет об обнулении комиссии при оплате налогов через мобильное приложение MegaPay для удобства своих абонентов.

Теперь оплатить следующие виды налогов можно БЕЗ КОМИССИИ:

  • • Налог на имущество, на жилое здание, сооружение;
  • • Налог на имущество, на нежилое здание, сооружение;
  • • Налог на имущество, на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения;
  • • Налог на транспортное средство.

Также комиссия не списывается при оплате налогов по коду платежа.

Для оплаты налогов необходимо:

  • • скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);
  • • открыть раздел «Сервисы», затем выбрать вкладку «Оплата налога на имущество»;
  • • выбрать необходимый к оплате налог;
  • • при выборе налога на имущество необходимо указать год, ввести ИНН, ЕНИ;
  • • при выборе налога на транспортное средство необходимо выбрать нужный вид транспорта, налоговый период, ввести ИНН и государственный номер авто.

Сумма налогов будет рассчитана автоматически, вам лишь остается подтвердить платеж.

Квитанция об оплате сохранится в «Истории платежей», при необходимости сгенерированный чек можно распечатать. Статус платежа также можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

Напоминаем, что 1 сентября 2024 года истекает срок оплаты налога на транспортное средство и недвижимость, не используемую для предпринимательской деятельности.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302678/
просмотров: 7145
Версия для печати
Материалы по теме
Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
MEGA приглашает на уникальный концерт скрипача Даниэля Лозаковича
MEGA продолжает улучшать сеть 4G в Бишкеке и Чуйской области
«Ишкер 24» дополнен новыми налоговыми сервисами для предпринимателей
«Кибербезопасный мир»: юные айтишники посетили MEGA
5G в Кыргызстане: почему рано переходить на новое поколение связи
Бонусы в MegaPay: как эффективно использовать накопленные баллы
MEGA поздравляет всех медалистов и участников Олимпийских игр в Париже!
Участвуй в MEGA-конкурсе и выиграй крутые призы!
Быстро и удобно оплачивайте автоналог через MegaPay
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:08
Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят президента осушить канал Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят пр...
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год