MBANK представляет новый онлайн-сервис «ОСАГО»

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан MBANK» объявляет о запуске нового онлайн-сервиса «ОСАГО» в своем мобильном приложении, который значительно упростит и ускорит процесс приобретения полиса ОСАГО для автовладельцев. Теперь оформить страховку можно онлайн в любое удобное время, без необходимости посещения офиса страховой компании.

Преимущества сервиса «ОСАГО» в приложении MBANK:

Простое и интуитивно понятное оформление: Полис можно оформить всего в несколько кликов прямо в приложении MBANK.

Быстрый расчет стоимости и выбор надежной страховой компании: Сервис позволяет оперативно получить расчет стоимости и выбрать страховую компанию.

Управление полисами в одном месте: Все ваши полисы ОСАГО будут сохранены в приложении, что позволяет легко ими управлять.

«С учетом того, что ОСАГО является обязательным в Кыргызстане, мы призываем поддержать новый закон и воспользоваться удобством сервиса «ОСАГО» в приложении MBANK. Данное нововведение создано с целью сделать процесс оформления страховки максимально простым и быстрым, что особенно актуально для всех автовладельцев в условиях новых требований», — отметил Кубаныч Шатемиров, директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети банка.

Как оформить онлайн ОСАГО?

Скачайте приложениие MBANK или обновите его до последней версии. Выберите сервис «ОСАГО». Внесите необходимые данные. Готовый полис можно скачать в MBANK. Проверьте его наличие на сайте Кыргызской ассоциации страховщиков.

В сервисе «ОСАГО» реализован совместно с лидирующей страховой компанией «НСК», которая уже более 16 лет успешно работает на рынке Кыргызской Республики.

MBANK — первый цифровой

Лицензия № 014 НБ КР.







