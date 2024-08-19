12:08
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

MBANK представляет новый онлайн-сервис «ОСАГО»

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан MBANK» объявляет о запуске нового онлайн-сервиса «ОСАГО» в своем мобильном приложении, который значительно упростит и ускорит процесс приобретения полиса ОСАГО для автовладельцев. Теперь оформить страховку можно онлайн в любое удобное время, без необходимости посещения офиса страховой компании.

Преимущества сервиса «ОСАГО» в приложении MBANK:

  • Простое и интуитивно понятное оформление: Полис можно оформить всего в несколько кликов прямо в приложении MBANK.

  • Быстрый расчет стоимости и выбор надежной страховой компании: Сервис позволяет оперативно получить расчет стоимости и выбрать страховую компанию.

  • Управление полисами в одном месте: Все ваши полисы ОСАГО будут сохранены в приложении, что позволяет легко ими управлять.

«С учетом того, что ОСАГО является обязательным в Кыргызстане, мы призываем поддержать новый закон и воспользоваться удобством сервиса «ОСАГО» в приложении MBANK. Данное нововведение создано с целью сделать процесс оформления страховки максимально простым и быстрым, что особенно актуально для всех автовладельцев в условиях новых требований», — отметил Кубаныч Шатемиров, директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети банка.

Как оформить онлайн ОСАГО?

  1. Скачайте приложениие MBANK или обновите его до последней версии.

  2. Выберите сервис «ОСАГО».

  3. Внесите необходимые данные.

  4. Готовый полис можно скачать в MBANK.

  5. Проверьте его наличие на сайте Кыргызской ассоциации страховщиков.

В сервисе «ОСАГО» реализован совместно с лидирующей страховой компанией «НСК», которая уже более 16 лет успешно работает на рынке Кыргызской Республики.

MBANK — первый цифровой

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302438/
просмотров: 10916
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновенные денежные переводы из Кыргызстана в 160 стран из приложения MBANK
Экономьте и выгодно приобретайте с MBANK: кредиты по ставке 19 процентов годовых
MBANK впервые запустил открытие счета для бизнеса онлайн через MВusiness
MBANK упрощает открытие счета ИП с помощью MBusiness и дарит 500 сомов
Более 12 тысяч товаров: Market от MBANK расширяет ассортимент!
Значительное снижение: онлайн-кредиты MBANK со ставкой до 19,99 процента
MBANK первым среди банков КР запускает новый сервис международных платежей
MBANK Junior — первый банковский сервис для детей в Кыргызстане от MBANK
MBANK: динамичное развитие и успехи в 2023 году
Новые возможности: пополнение MBANK с карты Visa любого банка
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пыта...
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год
11:20
Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца