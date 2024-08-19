MBANK представляет новый онлайн-сервис «ОСАГО»

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан MBANK» объявляет о запуске нового онлайн-сервиса «ОСАГО» в своем мобильном приложении, который значительно упростит и ускорит процесс приобретения полиса ОСАГО для автовладельцев. Теперь оформить страховку можно онлайн в любое удобное время, без необходимости посещения офиса страховой компании.
Преимущества сервиса «ОСАГО» в приложении MBANK:
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Простое и интуитивно понятное оформление: Полис можно оформить всего в несколько кликов прямо в приложении MBANK.
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Быстрый расчет стоимости и выбор надежной страховой компании: Сервис позволяет оперативно получить расчет стоимости и выбрать страховую компанию.
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Управление полисами в одном месте: Все ваши полисы ОСАГО будут сохранены в приложении, что позволяет легко ими управлять.
«С учетом того, что ОСАГО является обязательным в Кыргызстане, мы призываем поддержать новый закон и воспользоваться удобством сервиса «ОСАГО» в приложении MBANK. Данное нововведение создано с целью сделать процесс оформления страховки максимально простым и быстрым, что особенно актуально для всех автовладельцев в условиях новых требований», — отметил Кубаныч Шатемиров, директор по развитию цифровых сервисов и эквайринговой сети банка.
Как оформить онлайн ОСАГО?
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Скачайте приложениие MBANK или обновите его до последней версии.
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Выберите сервис «ОСАГО».
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Внесите необходимые данные.
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Готовый полис можно скачать в MBANK.
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Проверьте его наличие на сайте Кыргызской ассоциации страховщиков.
В сервисе «ОСАГО» реализован совместно с лидирующей страховой компанией «НСК», которая уже более 16 лет успешно работает на рынке Кыргызской Республики.
MBANK — первый цифровой
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