Бонусы в MegaPay: как эффективно использовать накопленные баллы

В мире потребительских привилегий и выгодных предложений бонусные программы занимают особое место. Они предоставляют уникальную возможность не только экономить, но и делать ваши покупки и услуги более приятными и доступными.

Программа «Бонусы в MegaPay» от государственного оператора сотовой связи MEGA создана именно для того, чтобы получать максимум выгоды от каждого выбора.

Наша бонусная программа предоставляет вам уникальные возможности для экономии и приятных трат. За каждую покупку, сделанную у нас, получаете бонусные баллы, которые можно накапливать и использовать по своему усмотрению.

Это идеальный способ не только сэкономить, но и сделать каждую покупку еще более приятной!

Вот несколько идей, которые помогут максимально эффективно использовать бонусы:

1 Еда и доставка Наслаждайтесь вкусной и разнообразной едой, не тратя лишних денег. Бонусные баллы можно использовать для частичной или полной оплаты в наших партнерских ресторанах и кафе. Это отличный способ сделать обеды и ужины не только вкусными, но и экономичными.

2 Отдых и развлечения Порадуйте себя и своих близких развлечениями. С нашими бонусами вы можете оплачивать билеты в кино, бассейн, авиабилеты и т.д. Пусть свободное время станет более насыщенным и ярким!

3 Оплата государственных услуг Всегда приятно, когда можно сэкономить на таких обязательных расходах, как оплата государственных услуг. Используйте бонусы для оплаты электронного патента, изготовления паспорта или других подобных расходов.

4 Образование Конечно же, не забывайте о возможности потратить бонусы для оплаты курсов, детских садов и аренды учебников. Сделайте процесс более приятным и выгодным!

5 Здоровье и красота Бонусы также можно использовать для частичного или полного погашения похода в фитнес-клуб, медицинские клиники и покупки лекарств в аптеках.

Но и это не все!

С подробным списком партнерских организаций можно ознакомиться на сайте MegaPay в разделе «Бонусы» и в мобильном приложении «MegaPay» в разделе «Бонусы».

Как получить бонусы?

— нужно скачать/обновить MegaPay (доступно в App Store и Google Play);

— оплачивать посредством QR или через приложение.

И все — бонусы будут начислены!

*В акции участвуют покупки с баланса номера MEGA посредством QR и через приложение MegaPay, совершенные по сервисам и в точках оплаты у партнеров, указанных на сайте MegaPay в разделе «Бонусы» и в мобильном приложении «MegaPay» в разделе «Бонусы».

Акция действует с 25 июля 2024 года по 31 октября 2024 года.