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Бизнес

Мгновенные денежные переводы из Кыргызстана в 160 стран из приложения MBANK

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK, один из ведущих банков страны, стал первым в КР, кто предложил уникальный сервис мгновенных денежных переводов. Теперь через приложение MBANK можно отправить деньги напрямую в 160 государств мира.

Новый сервис позволяет клиентам MBANK выполнять переводы значительно быстрее и удобнее, чем при использовании традиционных методов.

Преимущества новой услуги:

  • Скорость. Средства отправляются моментально, без задержек, что позволяет оперативно решать финансовые вопросы.

  • Удобство. Переводы можно осуществлять в любое время и в любом месте, просто используя приложение MBANK. Нет необходимости посещать отделение банка или заполнять сложные формы.

  • Разнообразие. Поддержка переводов по номеру телефона, на мобильные кошельки и банковские счета дает пользователям широкий выбор методов отправки средств.

  • Безопасность. Все переводы защищены современными технологиями шифрования, что гарантирует безопасность данных и средств.

«Запуск нового сервиса международных переводов — это еще один шаг MBANK в направлении глобального развития. Мы стремимся предлагать клиентам самые удобные и безопасные финансовые решения как в Кыргызстане, так и за его пределами», — подчеркнул Марат Торалиев, директор по стратегическому и цифровому развитию MBANK.

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, клиентам необходимо:

  • открыть MBANK и перейти в раздел «Платежи»;

  • выбрать в категории «Переводы» → «В другую страну»;

  • выбрать «Тип перевода»;

  • выбрать платежный сервис.

Размер взимаемой комиссии зависит от партнера банка и типа перевода.

Подробно ознакомиться с точными тарифами, условиями и комиссиями можно на официальном сайте банка www.mbank.kg.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/301978/
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