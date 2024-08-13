Мгновенные денежные переводы из Кыргызстана в 160 стран из приложения MBANK

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK, один из ведущих банков страны, стал первым в КР, кто предложил уникальный сервис мгновенных денежных переводов. Теперь через приложение MBANK можно отправить деньги напрямую в 160 государств мира.

Новый сервис позволяет клиентам MBANK выполнять переводы значительно быстрее и удобнее, чем при использовании традиционных методов.

Преимущества новой услуги:

Скорость. Средства отправляются моментально, без задержек, что позволяет оперативно решать финансовые вопросы.

Удобство. Переводы можно осуществлять в любое время и в любом месте, просто используя приложение MBANK. Нет необходимости посещать отделение банка или заполнять сложные формы.

Разнообразие. Поддержка переводов по номеру телефона, на мобильные кошельки и банковские счета дает пользователям широкий выбор методов отправки средств.

Безопасность. Все переводы защищены современными технологиями шифрования, что гарантирует безопасность данных и средств.

«Запуск нового сервиса международных переводов — это еще один шаг MBANK в направлении глобального развития. Мы стремимся предлагать клиентам самые удобные и безопасные финансовые решения как в Кыргызстане, так и за его пределами», — подчеркнул Марат Торалиев, директор по стратегическому и цифровому развитию MBANK.

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, клиентам необходимо:

открыть MBANK и перейти в раздел «Платежи»;

выбрать в категории «Переводы» → «В другую страну»;

выбрать «Тип перевода»;

выбрать платежный сервис.

Размер взимаемой комиссии зависит от партнера банка и типа перевода.

Подробно ознакомиться с точными тарифами, условиями и комиссиями можно на официальном сайте банка www.mbank.kg.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.