Еще два новых победителя акции от «Бакай Банка» выиграли iPhone 15

Акция «Подарки от BAKAI» от «Бакай Банка» продолжает радовать своих участников щедрыми призами! К списку счастливчиков присоединились еще два жителя страны, ставшие обладателями новеньких iPhone 15.



На этот раз удача улыбнулась жителям столицы — Камбарову Нуртилеку и Керимкуловой Жаныл. Совершая привычные действия в приложении BakAi, такие как оплата по QR, перевод денег, оплата платежей и услуг и т.д. — они даже не подозревали, что совсем скоро получат передовые гаджеты!

Это убедительное доказательство того, что удача может быть на вашей стороне!

Хотите стать обладателем iPhone 15 или электрокара BYD Yuan Plus 2024 года?



Присоединяйтесь к акции «Подарки от BAKAI»! У вас еще есть все шансы выиграть iPhone 15, а также получить гарантированные призы за активность в приложении BakAi. И, конечно же, побороться за главный приз — электромобиль BYD Yuan Plus 2024 года!



Как стать участником?



• Обновите или скачайте приложение BakAi (доступно в Google Play и App Store).

• В главном меню перейдите по баннеру акции «Подарки от BAKAI».

• Ознакомьтесь с заданиями и начинайте их выполнять!



Чем активнее вы пользуетесь BakAi, тем выше шансы на победу!



Акция продлится до 31 августа 2024 года.



Переходите на BAKAI, и пусть удача улыбнется и вам!