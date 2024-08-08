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Бизнес

MBANK впервые запустил открытие счета для бизнеса онлайн через MВusiness

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK сообщает, что теперь открытие счета для индивидуальных предпринимателей (ИП) через платформу MBusiness стало полностью онлайн. Всего за 1 минуту предпринимателям предоставляется возможность открыть счет онлайн и продолжать развивать свой бизнес.

С новым обновлением предприниматели теперь могут открыть счет, не выходя из дома или офиса, используя только свои гаджеты. Такой подход обеспечивает максимальное удобство и экономит время, что особенно важно в современном динамичном мире. К тому же в рамках действующей акции каждому новому клиенту, открывшему счет в MBusiness онлайн, MBANK дарит 500 сомов.

MBusiness— это платформа для бизнеса любого размера: начинающих предпринимателей, больших компаний и бухгалтеров.

Преимущества нового обновления в MВusiness:

1. Экономия времени: Процесс открытия счета занимает всего 1 минуту.
2. Удобство: Открыть счет можно в любое время и в любом месте, имея доступ к интернету.
3. Выгодные условия для предпринимателей: Безграничные платежи и переводы Гросс, клиринг, SWIFT и другие страны мира. Платежи и переводы в сомах для ИП — БЕСПЛАТНО и БЕЗЛИМИТНО.
4. Прямая интеграция с 1С: Эксклюзивная возможность интеграции только для пользователей MBusiness.
5. Переводы на MBANK: Возможность проведения проплат БЕСПЛАТНО и быстро с расчетного или карточного счета.
6. Обмен валют: Конвертация валют по выгодным курсам для предпринимателей.
7. Прием платежей по QR: Оплата через MBANK и другие приложения БЕСПЛАТНО и мгновенно от клиентов MBANK.
8. Бонус в 500 сомов: Каждый предприниматель, открывший счет онлайн, получит на счет приятный бонус в размере 500 сомов.

MBusiness поможет значительно сэкономить время и развивать продажи предпринимателям.

«MBANK всегда стремится быть на шаг впереди, и запуск полностью онлайн сервиса для открытия счета ИП — это важный шаг на пути к цифровой трансформации. Мы уверены, что данный сервис значительно упростит жизнь клиентам и позволит им сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на решении бюрократических вопросов», — отметил Антон Огородников, руководитель MBusiness.

Как открыть онлайн-счет ИП через MBusiness?

  • Скачайте и зарегистрируйтесь в приложении MBusiness.
  • Пройдите несколько шагов для открытия счета онлайн.
  • Получите подтверждение об открытии счета.
  • Наслаждайтесь бонусом 500 сомов на вашем новом счету!

Готово!

MBANK продолжает доказывать свою приверженность инновациям и качественному обслуживанию клиентов. Открытие счета ИП через MBusiness — это новый стандарт банковских услуг, который еще раз подтверждает лидирующие позиции MBANK в финансовом секторе.

Акция действует с 31.07.2024, срок акции ограничен. Спешите воспользоваться предложением и развивайте свой бизнес вместе с MBusiness!

MBusiness — онлайн-банк для предпринимателей, которые ценят свое время!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/301538/
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