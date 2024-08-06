О! напоминает: мобильные телефоны можно зарегистрировать только до 15 августа

Мобильный оператор О! напоминает о том, что важно успеть зарегистрировать IMEI-коды своего, купленного или подаренного вам, телефона.

Отсрочка на регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов в Государственной системе идентификации (ГСИ) объявлена только до 15 августа 2024 года. Без такой регистрации доступ телефона к мобильным сетям будет ограничен.

Обязательно проверяйте телефон перед покупкой

Регистрировать телефоны обязаны импортеры при ввозе в страну, поэтому в продажу должны поступать уже зарегистрированные устройства. Проверить регистрацию просто — узнайте 15-значный IMEI-код, набрав команду *#06#, затем зайдите в приложение «Мой О!», нажмите на главной странице кнопку «Проверить IMEI телефона» и введите код.

Если вы купили незарегистрированный телефон в Кыргызстане, то обратитесь по месту покупки и попросите продавца зарегистрировать его по ссылке www.imei.kg/stockreg до 15 августа. Если у вас двухсимочник и есть поддержка eSIM, то имейте в виду, что каждый из них должен быть зарегистрирован. Для проверки поочередно вставьте рабочую SIM-карту в каждый слот и совершите звонок или войдите в интернет, таким образом активировав его. Если оказалось, что один слот под SIM-карту зарегистрирован, а остальные нет, то вам необходимо отправить на support@imei.kg письмо со всеми IMEI-кодами вашего телефона. Для этого наберите *#06# и сделайте снимок экрана, приложив его к письму.

Подробная информация на сайте imei.kg.

Покупайте зарегистрированные смартфоны в надежных и проверенных местах

Покупателям магазинов O!Store не нужно думать о регистрации — каждый телефон уже зарегистрирован и им можно пользоваться сразу после покупки. Сеть магазинов O!Store сотрудничает напрямую с представителями брендов смартфонов, предоставляет гарантию на товар и выгодные условия покупки: подарочный интернет при заказе онлайн, беспроцентную рассрочку, подарки, акции. Все адреса магазинов на сайте ostore.kg. Вы также можете заказать бесплатную доставку онлайн по Бишкеку.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.