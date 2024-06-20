eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора

Пусть ваше путешествие в страну жемчужного озера, высоких гор и пейзажей в стиле National Geographic вызовет яркие впечатления, которыми вы захотите поделиться со всем миром! Для этого важно правильно выбрать оператора и сеть мобильного интернета.

Мобильный оператор О! — единственный в Кыргызстане, кто предоставляет возможность получить eSIM онлайн. Это крупнейший мобильный оператор страны, зона охвата 4G-сети которого более 99,6 процента населенной территории.

Инновационная технология позволяет удаленно покупать и добавлять eSIM на совместимых устройствах еще до прибытия в Кыргызстан.

Достаточно активировать eSIM в приложении «Мой О!» и вам не нужно будет тратить время на посещение офиса оператора. Воспользоваться услугами связи можно будет сразу по приезде в страну.

Как получить eSIM?

Скачайте приложение «Мой О!» и убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию eSIM (эта информация указана в настройках вашего устройства).

Выполните следующие шаги:

1. Откройте приложение «Мой О!», нажмите «Стать абонентом О!» и кнопку «Начать».

2. Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту.

3. Оплатите выбранные опции любым удобным способом.

4. Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту.

Пользуйтесь с удовольствием!

Туристам удобнее всего подключить тариф «БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ». Можно выбрать нужную форму оплаты: за одну неделю или сразу за четыре недели. Выбрать тариф можно на сайте o.kg.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в круглосуточную Службу поддержки клиентов О!:

в WhatsApp: +996 705 700 700,

в Telegram: @o_mobile_operator_bot,

в онлайн-чате на сайте o.kg,

а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.