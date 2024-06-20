eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора

Пусть ваше путешествие в страну жемчужного озера, высоких гор и пейзажей в стиле National Geographic вызовет яркие впечатления, которыми вы захотите поделиться со всем миром! Для этого важно правильно выбрать оператора и сеть мобильного интернета.
Мобильный оператор О! — единственный в Кыргызстане, кто предоставляет возможность получить eSIM онлайн. Это крупнейший мобильный оператор страны, зона охвата 4G-сети которого более 99,6 процента населенной территории.
Инновационная технология позволяет удаленно покупать и добавлять eSIM на совместимых устройствах еще до прибытия в Кыргызстан.
Достаточно активировать eSIM в приложении «Мой О!» и вам не нужно будет тратить время на посещение офиса оператора. Воспользоваться услугами связи можно будет сразу по приезде в страну.
Как получить eSIM?
Скачайте приложение «Мой О!» и убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию eSIM (эта информация указана в настройках вашего устройства).
Выполните следующие шаги:
1. Откройте приложение «Мой О!», нажмите «Стать абонентом О!» и кнопку «Начать».
2. Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту.
3. Оплатите выбранные опции любым удобным способом.
4. Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту.
Пользуйтесь с удовольствием!
Туристам удобнее всего подключить тариф «БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ». Можно выбрать нужную форму оплаты: за одну неделю или сразу за четыре недели. Выбрать тариф можно на сайте o.kg.
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в круглосуточную Службу поддержки клиентов О!:
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в WhatsApp: +996 705 700 700,
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в Telegram: @o_mobile_operator_bot,
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в онлайн-чате на сайте o.kg,
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а также в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.
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