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Бизнес

eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора

Пусть ваше путешествие в страну жемчужного озера, высоких гор и пейзажей в стиле National Geographic вызовет яркие впечатления, которыми вы захотите поделиться со всем миром! Для этого важно правильно выбрать оператора и сеть мобильного интернета.

Мобильный оператор О! — единственный в Кыргызстане, кто предоставляет возможность получить eSIM онлайн. Это крупнейший мобильный оператор страны, зона охвата 4G-сети которого более 99,6 процента населенной территории.

Инновационная технология позволяет удаленно покупать и добавлять eSIM на совместимых устройствах еще до прибытия в Кыргызстан.

Достаточно активировать eSIM в приложении «Мой О!» и вам не нужно будет тратить время на посещение офиса оператора. Воспользоваться услугами связи можно будет сразу по приезде в страну.

Как получить eSIM?

Скачайте приложение «Мой О!» и убедитесь, что ваш смартфон поддерживает технологию eSIM (эта информация указана в настройках вашего устройства).

Выполните следующие шаги:

1. Откройте приложение «Мой О!», нажмите «Стать абонентом О!» и кнопку «Начать». 
2. Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту. 
3. Оплатите выбранные опции любым удобным способом. 
4. Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту.

Пользуйтесь с удовольствием!

Туристам удобнее всего подключить тариф «БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ». Можно выбрать нужную форму оплаты: за одну неделю или сразу за четыре недели. Выбрать тариф можно на сайте o.kg.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в круглосуточную Службу поддержки клиентов О!:

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/297086/
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eSIM&nbsp;в Кыргызстане. Мобильная связь и&nbsp;интернет без похода в&nbsp;офис оператора eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора
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