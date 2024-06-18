Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»

С 25 июня 2024 года в целях защиты от поддельных телефонов, уменьшения числа краж и минимизации телефонного мошенничества запускается Государственная система идентификации (ГСИ) мобильных телефонов. Это значит, что перед покупкой любого телефона внутри Кыргызстана нужно будет проверить, зарегистрирован ли он в ГСИ.
К продаже внутри страны допускаются только законно ввезенные, безопасные для использования и зарегистрированные импортерами мобильные телефоны. Тем, кто приобретает устройства за пределами КР на любых международных маркетплейсах, необходимо будет регистрировать их самостоятельно на сайте www.imei.kg.
Проверяем IMEI-код в приложении «Мой О!»
Сначала нужно узнать IMEI-код своего устройства (международный уникальный номер из 15 цифр, который присвоен каждому устройству с SIM-картой). Сделать это можно несколькими способами:
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набрав на устройстве команду *#06#;
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найти IMEI-код на упаковке устройства, в гарантийном сертификате или на наклейке под аккумулятором;
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посмотреть в настройках устройства. Смартфоны с двумя слотами под SIM-карты будут иметь 2 IMEI-кода. Для проверки можно взять любой из них.
После того как мы узнали 15-значный IMEI-код, заходим в приложение «Мой О!» и нажимаем кнопку «Проверить IMEI телефона». Вводим IMEI-код в открывшемся окне или сканируем штрих-код сканером. Смотрим результат.
В случае, если ваше устройство успешно зарегистрировано, вы увидите зеленую галочку и подробную информацию о вашем телефоне. Продолжайте им пользоваться.
Если окажется, что устройство требует регистрации, вам необходимо будет зарегистрировать его на сайте www.imei.kg, следуя инструкциям. Оплатить услугу регистрации устройства можно также в приложении «Мой О!» через кошелек «О!Деньги» (вам придет пуш-уведомление или SMS со ссылкой на оплату услуги).
Изучить более подробную информацию можно на сайте ГСИ по ссылке www.imei.kg
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