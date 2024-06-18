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Бизнес

Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?

Подключайте новую услугу Мобильного оператора О! «Безлимитный Instagram, WhatsApp, Telegram» в приложении «Мой О!» или командой *600#.

Новый сервис отвечает главным предпочтениям кыргызстанцев. По статистике самая популярная соцсеть в Кыргызстане — это Instagram, а из мессенджеров пальму первенства делят WhatsApp и Telegram. Опция незаменима для тех, кто ведет свой личный фото- и видеодневник в Instagram. Многим удобно следить за новостными пабликами в этих соцсетях, кому-то каждый день настроение поднимают смешные видео со всего мира.

Срок действия и стоимость опции зависят от вашего тарифного плана:

  • если тариф недельный, опция работает семь дней за 40 сомов;

  • если тариф на 28/30 дней, то за 100 сомов.

Действие опции продлевается автоматически, при условии что на вашем балансе достаточно средств для оплаты вашего тарифа и опции.

Более подробно об услуге на сайте o.kg. Стоимость услуги указана с учетом всех налогов.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296897/
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